Kassam'dan şok operasyon

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na bağlı direnişçiler, pazartesi gecesi Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun’da, İsrail ordusuna bağlı bir time saldırarak 5 askeri öldürdü, 19’unu yaraladı. Kassam savaşçıları, İsrail’in 16 Mayıs’ta Gazze’de alan tutmak için başlattığı Gideon Savaş Arabaları adlı kara operasyonu sürecinde işgal kuvvetlerine yönelik en komplike saldırısını gerçekleştirdi. Saldırı, ateşkes görüşmelerinin yoğunlaştığı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Washington’da, İsrail müzakere heyetinin de Doha’da ateşkesi görüştüğü bir dönemde geldi.





ASKERLER SON ANDA KURTULDU

TSİ 23.15 sularında başlayan saldırı, Beyt Hanun’da binaları yıkarak yol açmaya çalışan İsrail ordusuna bağlı bir mühendislik timini hedef aldı. İlk olarak bomba taşıyan bir robotu işgal güçlerinin üstüne yollayan Kassam savaşçıları, bombayı patlatarak 4 askeri ağır yaraladı. İsrail ordusuna bağlı ek bir kuvvet bölgedeki askerlere desteğe gelince Kassam savaşçıları hafif silahlar ve RPG roketleriyle çatışmalara girişti. Bu sırada 3 İsrail askeri ile irtibatın koptuğu ve esir düşmüş olabilecekleri bildirildi. İsrail ordusu iki saat sonra askerlerin ikisi ölü olmak üzere kurtarıldığını açıkladı.





ÖLENLER HAREDİM

İsrail medyasının aktardığı bilgiye göre, Kassam Tugaylarının gerçekleştirdiği operasyonda, askerliğe katılmayı reddeden ancak İsrail hükümetinin son dönemde çıkardığı kanunla askere alınan ultra-ortodoks Haridimlerin oluşturduğu 97. Nitsah Yahuda Tugayı’na bağlı unsurlar hedef alındı.





3 AYDA 87 ÖLÜ VERDİ

Beyt Hanun operasyonuyla birlikte, İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başlamasından bu yana yaşanan çatışmalarda toplamda 37’i rütbeli 87 asker öldürülürken, 98’i rütbeli 118 asker yaralandı. İsrail ordusunun resmi rakamlarına göre ise 7 Ekim 2023’ten beri verdiği kayıplar 900’e yaklaştı.





İLK GECE SALDIRISI

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, ilk olarak 23 Ekim 2023’te Gazze’ye kara saldırısı başlatmıştı. Ardından, Ekim 2024’te Gazze’nin kuzeyinde “Generaller Planı” adlı ikinci bir kara harekatı düzenlendi. İsrail’in üçüncü kara harekatı olan Gideon Savaş Arabaları ise 17 Mayıs 2025’te başladı. Kassam savaşçıları, bu süreçte defalarca işgal askerleriyle çatışsa da, önceki gün Beyt Hanun’da ilk kez gece vakti bir operasyon yaptı. Operasyon, Kassam Tugayları’nın gece görüş ekipmanları edindiği tartışmalarına sebep oldu.





EBU UBEYDE: BİR DAHAKİNE KURTULAMAZLAR

Operasyon sonrası bir açıklama yayınlayan İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun “vereceği en kötü kararın Gazze’de alan tutmak olduğunu” belirterek, “Ordunuzun sözde heybetini yerle bir edeceğiz” dedi. Pazartesi geceki operasyonun başarıyla tamamlandığını ifade eden Ebu Ubeyde, “Düşman bu kez askerlerini şans eseri kurtarsa da bir dahaki sefere elimizde yeni esirler olmasını engelleyemeyecek” ifadelerini kullandı.





"HER YÖNDEN" KUŞATTI

İsrail ordusu, ağır kayıp verdiği ve 7 Ekim 2023’ten bu yana sık sık bombaladığı Beyt Hanun bölgesini “her yönden” kuşattığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, 5 askerin pusuya düşürülüp öldürülmesinin ardından kuşatma uyguladıklarını belirtti.



