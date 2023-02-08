Sanayicilerden destek konvoyu: Deprem yaralarını sarmak için binlerce tır yola çıktı

İş dünyasını temsil eden farklı sivil toplum kuruluşları (STK), deprem bölgesine yardım için adeta yarışıyor. Hemen her kurum, bölgeye yardım TIR'ları gönderirken, kurtarma çalışmalarına yönelik destek merkezleri de kuruldu.

MÜSİAD İŞ MAKİNELERİ GÖNDERDİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yıkıma uğrayan bölgelere yardım gönderdi. Derneğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ankara, Burdur, Sivas, Uşak, Ordu, Batman, Van, Bursa, Kırıkkale, Denizli, Kocaeli başta olmak üzere birçok ilden çok sayıda yardım aracı ve iş makinesinin afet bölgesine sevk edildiği belirtildi.

İSO JENERATÖR VE ISITICI İHTİYACINI KARŞILIYOR

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 115 adet jeneratörü bölgeye sevk ettiğini ve bunun devam edeceğini açıkladı. İSO Deprem Koordinasyon Merkezi'nin yönettiği bütün çalışmalar kapsamında, jeneratörün yanı sıra ikinci partinin hazırlıkları bitmek üzere ve tamamlandığında hızla yola çıkarılacak. 648 adet tüp üstü soba ve ısıtıcı sevk edildi. Ek olarak, 576 adet ısıtıcı daha bugün sevk edilecek. 6 bin adet battaniye sevk edildi. Ek olarak, 7 bin adet battaniye daha birkaç gün içinde bölgeye gönderilecek. Bölgelere 64 bin 800 soğuk sandviç gönderildi. Gıda ve soğuktan koruyucu ürünlerin sevkiyatına devam edileceği öğrenildi.

İSTANBUL İŞ DÜNYASINA İTO'DAN İRTİBAT ÇAĞRISI

İstanbul Ticaret Odası (İTO), deprem bölgesine İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde öncelikli olarak hazır yemek, konserve, sandviç, battaniye, jeneratör, aydınlatma malzemeleri olmak üzere 25 TIR malzeme ivedilikle sevke başlandı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul iş dünyasını, bütün gücüyle depremden zarar gören, yardıma gereksinimi olan bölge halkımızla dayanışmaya, bu amaçla İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye çağırıyorum" açıklamasını yaptı.

ASKON AFAD'LA BİRLİKTE AFETZEDELERİN YANINDA

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, "Tüm teşkilatlarımızla ivedi bir şekilde organize olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanına koşuyoruz. AFAD ile koordineli şekilde ihtiyaçlara yönelik hazırlıklarımızı tamamlayarak ASKON yardım TIR'larımız yurdun dört bir yanından afet bölgelerine ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bölgede ekmek sıkıntısı yaşanmayacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken fırıncıların canla başla çalıştığını belirterek, “Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’nın koordinasyonunda afet bölgesindeki birlik başkanlarımızın iş birliği ile bölge için başta ekmek, su ve diğer acil ihtiyaçlar olmak üzere ilk günden başlayan çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede ekmek sıkıntısı yaşanmayacak” ifadelerini kullandı.

Perakendeciden nakdi yardım için kampanya

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, “Yaşanan deprem felaketi sonrasında 14 perakende derneğimiz ile bölgedeki yetkililerden gelen bilgiler ışığında hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Dağıtım merkezlerine temel gıda ürünleri, çocuk bezi, çocuk maması, eldiven, bere, battaniyeden oluşan acil ihtiyaç malzemelerini taşımaya başladık. Acil ihtiyaç malzemelerinin haricinde yerel zincirler olarak kendi içimizde nakdi yardım kampanyası başlattık” diye konuştu.

Deri ihracatçılarından 50 bin çift bot ve ayakkabı

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güven Karaca, “Aldığımız kararla 50 bin çift kışlık ayakkabı ve botu, afet bölgesine ulaştırabilmek hedefiyle harekete geçtik. Soğuk kış şartlarının yaşandığı bu dönemde, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu eşyaları karşılamak için çalışmalara başladık. Kampanyaya katılmak isteyenler ihtiyaç duyulacak eşyaları, içeriği koli üstünde yazacak şekilde Atatürk Havalimanı, B Girişi, eski DHL kargo binası adresine gönderebilirler.



