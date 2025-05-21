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Sancaktepe'de inşaat alanında toprak kayması: 3 işçi yaralandı

Sancaktepe'de inşaat alanında toprak kayması: 3 işçi yaralandı

16:4221/05/2025, Çarşamba
DHA
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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Sancaktepe'de inşaat alanında yapılan çalışma sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 3 işçi yaralandı.

Sancaktepe'de inşaat alanında kazı çalışması yapılırken henüz bilinmeyen nedenle toprak kaydı. 3 işçi toprak altında kalırken diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan işçiler sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



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