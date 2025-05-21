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Hastanede eski eş dehşeti: Tıbbi sekreter olarak çalışan karısını görev başında tüfekle öldürdü

Hastanede eski eş dehşeti: Tıbbi sekreter olarak çalışan karısını görev başında tüfekle öldürdü

16:0721/05/2025, Çarşamba
AA
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Eser Karaca, özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışıyordu.
Eser Karaca, özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışıyordu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, özel bir hastanede çalışan tıbbi sekreter Eser Karaca, eski eşi Atilla A. tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Atilla A., kentte özel bir hastanede çalışan eski eşi Eser Karaca'nın yanına gitti. İkili arasında başlayan tartışmanın ardından Atilla A., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Eser Karaca'ya ateş etti. Karaca, aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olay yerinden kaçan Atilla A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.


Karaca'nın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.




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