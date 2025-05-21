Hastanede eski eş dehşeti: Tıbbi sekreter olarak çalışan karısını görev başında tüfekle öldürdü

Atilla A., kentte özel bir hastanede çalışan eski eşi Eser Karaca'nın yanına gitti. İkili arasında başlayan tartışmanın ardından Atilla A., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Eser Karaca'ya ateş etti. Karaca, aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.