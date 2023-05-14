Sandıklar Biden’a cevap verecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerini ülkenin geleceğine sahip çıktığımız bir demokrasi şöleni olarak gördüklerini söyledi. AK Parti’nin Ümraniye mitinginde konuşan Erdoğan, “Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız” diyerek şöyle devam etti: “Biden, ‘Erdoğan’ı düşürmemiz lazım.’ diye talimatı verdi, bunu ben biliyorum. Bunu benim bütün halkım biliyor. Şimdi, yarın (bugün) sandıklar demek ki Biden’a da bir cevap verecek”

MASA YALAN PEŞİNDE

Bugüne kadar girdikleri 15 seçimi, kaşlarının, gözlerinin hatırına değil, millete yaptıkları hizmetler sayesinde kazandıklarını vurgulayan Erdoğan, “Bugün de karşımıza çıkan koalisyon masası, yalan ve istismar peşinde koşarken, biz ne diyoruz, ‘Türkiye Yüzyılı’ diyoruz. ‘Eser’ diyoruz. ‘Hizmet’ diyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu’nun Rusya’yı hedef aldığı mesajlarına da tepki gösteren Erdoğan, “Rusya’nın Hükümet Sözcüsü Peskov ne diyor; Peskov diyor ki, ‘Yalan söylüyor. Açıklasın. İspat etsin.’ diyor. Var mı ispatı? Yok. Ondan sonra başlıyor kıvırmaya. ‘Böyle duyduk.’ diyor. ‘Delil yok ama olabilir.’ diyor. Bu nasıl siyaset? Benim milletim sana bu ülkeyi teslim etmez” dedi.

AMERİKA’DAN TALİMAT ALIYOR

Erdoğan şunları söyledi: “Ya, bay bay Kemal, bu ne akıldır? Bu nasıl anlayıştır? Bugüne kadar tarım ürünlerinde, Rusya bizim en önemli müttefiklerimizden bir tanesi. Savunma sanayinde öyle. Aynı şekilde, şu anda turist akınında... 5,5 milyona yakın turist bize nereden geliyor; Rusya’dan geliyor. Bunu ne yapacaksın? Amerika’dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden’dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden, ‘Erdoğan’ı düşürmemiz lazım.’ diye talimatı verdi, bunu ben biliyorum. Bunu benim bütün halkım biliyor. Şimdi, yarın sandıklar demek ki Biden’a da bir cevap verecek.”

SAVAŞA BALIKLAMA DALACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi uzak tutmak için tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir diplomasi dengesi kurduğumuz Rusya-Ukrayna Savaşı’na balıklama dalacaklar. Zaten şimdiden, dokunma sözü verdikleri savunma sanayimizi çökertip kazanımlarımızı birer birer ortadan kaldıracaklar. Dışarıya uçak, helikopter, İHA, SİHA, gemi, roket, yazılım satan bir Türkiye’den, bunların hepsini de tefecilerden alabilirlerse alınan borçla tedarik eden bir Türkiye’ye yol açacaklar.” şeklinde konuştu.

Demokratik zeminden asla ayrılmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün ikinci durağı AK Parti’nin Sancaktepe’de düzenlediği mitingdi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, fitne tüccarlarına inat 85 milyon olarak sandıkları bayram yerine çevireceklerini belirtti. Erdoğan, “Provokasyona, kışkırtmaya asla gelmeyecek. Demokratik zeminden asla ayrılmayacağız. Bizim tökezlememizi bekleyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: “Yıllarca bizi terörle oyaladılar. Yıllarca bizim enerjimizi, kaynaklarımızı heba ettiler. Evlatlarımızın geleceğini, gözlerindeki ışığı, yüreklerindeki umudu çaldılar. İnsanlarımızın önüne kandan ve gözyaşından duvarlar örmeye kalktılar. Türk’ü ve Kürt’ü birbirine düşürerek ebedi kardeşliğimizi bozmak istediler. Bizim için Kürt neyse Türk de odur. Türk neyse Kürt de odur. Çünkü Rabbimizin emri, neyi gerektiriyorsa biz ona itaat ederiz.”

2024’te Büyükşehir’i geri alalım

Son mitingini Beyoğlu’nun Kasımpaşa semtinde düzenleyen Erdoğan, bugünkü seçimlere atıfta bulunarak, “Yarını halledelim, yarından sonra da 2024’te Büyükşehir’i bunlardan geri almamız lazım” dedi. Erdoğan Kasımpaşa’daki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Son mahalli seçimlerde her şey güzel olacak diyerek Büyükşehir’i devralanlar İstanbul’u o eski kötü günlerine yeniden döndürdüler. İstanbul’a yine biz sahip çıktık. Aynı felaketi cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleriyle ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar. Biz kumar masasında olmayacağız, Meral Hanım niye oldun? Bunlara inanılmaz, bunlara güvenilmez.”

Türkiye Yüzyılı’na özel gazete

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep Birlikte Yeni Hedeflere” başlıklı, AK Parti hükümetlerinin hizmetlerine yer verilen gazetede, siyasi ideallerini dile getirdi. “Türkiye Yüzyılı” vurgusunun ön plana çıktığı gazetede, birçok alandaki yatırımlara yer verildi. Türkiye’nin 81 ilinde dağıtımı yapılan ve 5 milyon adet basılan gazetede, Ayasofya’nın ibadete açılması başta olmak üzere din, dil, vicdan ve fikir özgürlüğü konularındaki adımlar anlatıldı. 16 sayfadan oluşan gazetede, zengin görseller de kullanıldı. Gazetenin ilk sayfasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirme yazısına yer verildi.

Ayasofya’da on binlerle dua

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun geçen seçim programını İstanbul’da gerçekleştirdiği vatandaş buluşmalarıyla tamamladı. Erdoğan, ardından 86 yıl sonra kendi imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii’ne geçti. Vatandaşlar da destek için camiye akın etti. Hem caminin içi hem de Ayasofya Meydanı hınca hınç doldu. Destek için camiye akın eden on binler tarafından tekbirlerle karşılanan Erdoğan, akşam namazını vatandaşlarla birlikte kıldı.

BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN