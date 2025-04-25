Şanlı destan 110 yaşında

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, yaptığı konuşmada, Çanakkale’nin sadece askeri bir başarı değil, bir milletin bağımsızlık tutkusunun, vatan sevgisinin ve hür yaşama iradesinin abideleştiği yer olduğunu belirtti. “Bu topraklarda toprağa düşen her bir Mehmetçik, bugün sahip olduğumuz özgürlük ve onurun temelini atmıştır” ifadelerini kullanan Yazgı, “Çanakkale yalnızca bir cephe hattı değil, bir dirilişin, bir direnişin ve bir varoluş mücadelesinin adıdır. O gün kurşunla değil, imanla yazılan bir destandı Çanakkale” dedi.