Şanlı destan 110 yaşında

Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi’nde anma töreni yapıldı. “Bir diriliş mücadelesi” olan Çanakkale’de şehit olanlara dua edilen programda SOLOTÜRK de gösteri yaptı.
Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. yılı dolayısıyla Türkiye’nin yanı sıra çok sayıda ülkeden temsilcilerin katılımıyla Şehitler Abidesi’nde anma töreni yapıldı. Abide alanındaki tören, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın Atatürk Anıtı’na ay yıldız motifli çelengi bırakmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve tören kıtası tarafından saygı atışı yapılmasının ardından program, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesiyle devam etti.
DİRİLİŞİN MÜCADELESİ
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, yaptığı konuşmada, Çanakkale’nin sadece askeri bir başarı değil, bir milletin bağımsızlık tutkusunun, vatan sevgisinin ve hür yaşama iradesinin abideleştiği yer olduğunu belirtti. “Bu topraklarda toprağa düşen her bir Mehmetçik, bugün sahip olduğumuz özgürlük ve onurun temelini atmıştır” ifadelerini kullanan Yazgı, “Çanakkale yalnızca bir cephe hattı değil, bir dirilişin, bir direnişin ve bir varoluş mücadelesinin adıdır. O gün kurşunla değil, imanla yazılan bir destandı Çanakkale” dedi.
İNGİLTERE PRENSESİ DE GELDİ
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, İngiltere Prensesi Anne ve beraberin-dekiler, Abide etrafında bulunan temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehitlik anı defterini imzaladı ve dua etti. Anma töreninde, Çanakkale’de şehit olan askerler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi. Türk ve yabancı askerler, gaziler ve izciler tören geçişi yaptıktan sonra protokol üyeleri, Şehitler Abidesi’nin deniz tarafında kurulan alana geçti.
SOLOTÜRK’TEN GÖSTERİ
Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün Çanakkale Boğazı üzerindeki gösterisiyle sona eren törende, Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa, Pakistan, Afganistan, Avusturya, Kanada, Senegal, Pakistan, Macaristan, Hindistan ve Güney Afrika’dan büyükelçiler ve üst düzey yöneticiler katıldı.