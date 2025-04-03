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Türkiye'den gövde gösterisi: Deniz Kuvvetleri 12 denizaltıyla 'Çanakkale Boğaz Geçişi' yapacak

Türkiye'den gövde gösterisi: Deniz Kuvvetleri 12 denizaltıyla 'Çanakkale Boğaz Geçişi' yapacak

23:183/04/2025, Perşembe
AA
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Deniz Kuvvetleri 12 denizaltıyla "Çanakkale Boğaz Geçişi" yapacak.
Deniz Kuvvetleri 12 denizaltıyla "Çanakkale Boğaz Geçişi" yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 12 denizaltı ile "Çanakkale Boğaz Geçişi" yapılacağını bildirdi. Boğaz geçişine 12 denizaltının katılacağı ve geçişin saat 12.30'da Deniz Müzesi'nden izlenebileceği bilgisi de paylaşıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nın derinliklerinde yatan Dumlupınar ve Atılay denizaltılarında şehit düşen personeli anmak üzere yarın "Çanakkale Boğaz Geçişi" yapılacağı belirtildi.

Boğaz geçişine 12 denizaltının katılacağı ve geçişin saat 12.30'da Deniz Müzesi'nden izlenebileceği bilgisi de paylaşıldı.




#Milli Savunma Bakanlığı
#Çanakkale
#Denizaltı

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