Türkiye'den gövde gösterisi: Deniz Kuvvetleri 12 denizaltıyla 'Çanakkale Boğaz Geçişi' yapacak

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nın derinliklerinde yatan Dumlupınar ve Atılay denizaltılarında şehit düşen personeli anmak üzere yarın "Çanakkale Boğaz Geçişi" yapılacağı belirtildi.