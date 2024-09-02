Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı YRP'den istifa ettiğini duyurdu

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kasım Gülpınar, 46 bin 770 oy farkı ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
İstifa etti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın seçilmesinin hemen ardından sürekli Yeniden Refah Partisi'nden istifa edeceği konuşuldu.
Dilekçeyi sundu
Kasım Gülpınar bu iddialara meclis toplantısında cevap verdi. Gülpınar, görüşmelerin olduğunu fakat henüz net bir şeyin olmadığını belirtti.
Açıklamadan 22 gün sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nde istifa etti. Gülpınar'ın istifa dilekçesini verdiği öğrenildi.