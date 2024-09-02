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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı YRP'den istifa ettiğini duyurdu

Yeniden Refah Partisi’nde (YRP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar partisinden istifa etti. İstifası bir süredir konuşulan Gülpınar yaptığı açıklamada "Halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık" dedi.

Lokman Özdemir
13:02 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:56 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mehmet Kasım Gülpınar
Mehmet Kasım Gülpınar
Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Kasım Gülpınar
Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.


31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kasım Gülpınar, 46 bin 770 oy farkı ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.


İstifa etti


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın seçilmesinin hemen ardından sürekli Yeniden Refah Partisi'nden istifa edeceği konuşuldu.


Dilekçeyi sundu


Kasım Gülpınar bu iddialara meclis toplantısında cevap verdi. Gülpınar, görüşmelerin olduğunu fakat henüz net bir şeyin olmadığını belirtti.


Açıklamadan 22 gün sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nde istifa etti. Gülpınar'ın istifa dilekçesini verdiği öğrenildi.




Bağımsız olarak devam edecek


Göreve bağımsız olarak devam edeceğini belirten Gürpınar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Kıymetli Hemşerilerim,
Sizlerin değerli talepleri neticesinde başlatmış olduğumuz adaylık sürecini, büyük teveccühünüzle 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdık. Sizlerle çıktığımız bu yolda ortak düşünce ile hareket ettik. Sizlerin taleplerine ve çağrısına her daim öncelik gösterdim. Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşerilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım.

Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız.

Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için; halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden "Bağımsız" olarak devam etme kararını aldık.

Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Urfa’nın geleceğinin konuşulmasına imkân sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim.

Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




#Şanlıurfa
#Mehmet Kasım Gülpınar
#Yeniden Refah Partisi
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