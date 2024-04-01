Yeniden Refah CHP’ye çalıştı

Türkiye mahalli idareler seçimleri için sandık başına giderken, bazı siyasi partiler ilk defa yerel seçime katıldı. 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde ittifak adaylarını destekleyip aday çıkarmayan bazı yeni siyasi partiler, yerel seçimde oy pusulalarında ilk defa yer aldı.

Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi (YRP) ilk kez yerel seçimde boy gösterdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen ve Cumhur İttifakı altında kendi logolarıyla seçime giren YRP, bu seçim İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Konya’nın da bulunduğu 29 büyükşehirde yarışa katıldı. Parti bir il ve ilçede de belediye başkanlığı için adaylarını sahaya sürdü. İstanbul’un 39 ilçesinde de kendi adaylarıyla yarışan Yeniden Refah, AK Parti ve MHP’nin ayrı ayrı yarıştığı Yozgat’ta yüzde 37 ile seçimi aldı. Şanlıurfa’da da birinci parti olan YRP, Kütahya’da CHP’ye kazandırdı, birçok ilde ise Cumhur İttifakı’na kaybettirdi.

DEVA VE GELECEK’İN İLK SINAVI

Eski Maliye Bakanı Ali Babacan’ın Deva Partisi yerel seçimde ilk kez boy gösterdi. 26 büyükşehirde aday çıkaran Deva Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir’de yarışa katıldı. 47 ilde belediye başkan adayı çıkaran Deva Partisi, İstanbul’un

39 ilçesinde de aday gösterdi. Deva Partisi, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesini kazandı.

Eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi Manisa, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da aday çıkarttı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyen Gelecek Partisi, İstanbul’da 13 ilçede yarışa katıldı ancak istediği sonucu alamadı.

ZAFER PARTİSİ ETKİSİZ

Yerel seçime ilk defa giren Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi de kendi adaylarıyla oy pusulalarında boy gösterdi. 2023’teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde Ata İttifakı ile seçime giren ve ilk turda yüzde 2,23 oy alan Zafer Partisi, İBB Başkanlığı için Azmi Karamahmutoğlu’nu aday gösterdi. İstanbul’un 39 ilçesinde da aday gösteren Zafer Partisi, Ankara ve İzmir’de de yarışa dahil oldu. 30 büyükşehrin yanı sıra birçok il ve ilçede de kendi adaylarıyla seçime katılan Zafer Partisi etki gösteremedi.

MEMLEKET’TE HÜSRAN

Muharrem İnce’nin Memleket Partisi de yerel seçime ilk defa katıldı. Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için aday çıkaran Memleket Partisi, birçok il ve ilçe belediye başkanlıkları için de yarıştı. İstanbul’da Büyükşehir ve 31 ilçede kendi adayıyla seçime giren Memleket Partisi, istediği sonucu alamadı.







