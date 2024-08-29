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Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti: İkiz kardeşler hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ikizler Muzaffer ile Turan Akbulut yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ikiz kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. 4 yaralı, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma hastane çevresinde önlem alırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

15:45 - 29/08/2024 Perşembe
DHA
Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti!
Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti!

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bayır özü Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba iki aile, barışmak için bir araya geldi ancak yine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti.


Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancalardan çıkan kurşunlar Muzaffer Akbulut, ikizi Turan Akbulut ve 1'i kadın 4 kişiye isabet etti. Kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ikiz kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirledi. 4 yaralı, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma hastane çevresinde önlem alırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.





#Şanlıurfa
#Arazi Kavgası
#Siverek
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