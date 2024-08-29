Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti: İkiz kardeşler hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bayır özü Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba iki aile, barışmak için bir araya geldi ancak yine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti.