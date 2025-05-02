Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa merkezli 6 ilde 'change' araç operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde 'change' araç operasyonu: 15 gözaltı

13:102/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen 'change' araç operasyonunda 15 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 22 araç ele geçirdi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde hasar gören araçların bilgilerini, trafikten men edilmiş ya da yurt dışından getirilmiş sağlam araçlarla değiştirip menfaat sağlayan şahıslara yönelik 15 Aralık 2024 tarihinde teknik takip başlattı. Ele geçirilen deliller ve kriminal incelemeler sonucunda 'change' olduğu değerlendirilen 22 araç tespit edildi. Şanlıurfa merkezli Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da düzenlenen operasyonda tespit edilen 22 araca el konulurken 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede 16 aracın change olduğu belirlenirken 6 aracın incelemesi ise devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 zanlı adliyeye sevk edilirken, organize bir şekilde evrakta sahtecilik yapan şahısların yaklaşık 25 milyon Türk Lirası menfaat sağladıkları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



#Şanlıurfa
#Change Operasyonu
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Google'dan dil öğrenmek isteyenlere yapay zeka destekli sürpriz: Google