'Change' çetesi çökertildi: 6 kişi tutuklandı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hurdaya ayrılmış araçların şasi numaralarını kullanarak (change), ülkeye kaçak araç sokup, bunları satarak haksız kazanç elde eden çeteye yönelik 22 Nisan'da Kocaeli, Sakarya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.