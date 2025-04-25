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'Change' çetesi çökertildi: 6 kişi tutuklandı

'Change' çetesi çökertildi: 6 kişi tutuklandı

14:3425/04/2025, Cuma
DHA
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Üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kocaeli merkezli soruşturmada hurdaya ayrılmış araçların şasi numaralarını kullanarak (change), ülkeye kaçak araç sokup, bunları satarak haksız kazanç elde eden çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hurdaya ayrılmış araçların şasi numaralarını kullanarak (change), ülkeye kaçak araç sokup, bunları satarak haksız kazanç elde eden çeteye yönelik 22 Nisan'da Kocaeli, Sakarya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 12 adet dorse, 1 adet çekici, 1 adet tabanca, 146 adet fişek, 46 adet araç ruhsatı, 15 adet şasi etiketi ve 3 adet araç plakası ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli dün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına şüphelilerden 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6'sı 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.



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