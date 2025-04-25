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İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 4 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 4 şüpheli yakalandı

10:0225/04/2025, Cuma
AA
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Terör örgütü propagandası yaptıkları tepsit edildi.
Terör örgütü propagandası yaptıkları tepsit edildi.

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin örgütle bağlantılı faaliyetlerde bulundukları belirlendi.

İzmir'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 1, "sosyal medyada örgüt propagandası yapmak" suçundan da 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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#Terör Operesyonu
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