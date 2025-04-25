İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 4 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 1, "sosyal medyada örgüt propagandası yapmak" suçundan da 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.