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Ölümcül 'HGS' akımına katıldı: Ehliyetine el konuldu

Ölümcül 'HGS' akımına katıldı: Ehliyetine el konuldu

12:4425/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
AA
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Çekmeköy'de gişelerden 110 kilometre hızla geçen şüpheli kamerada.
Çekmeköy'de gişelerden 110 kilometre hızla geçen şüpheli kamerada.

İstanbul Çekmeköy'de, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gişelerinden "hızlı geçme" akımına katılan sürücünün ehliyetine 4 ay süreyle el konuldu.

'HGS Akımı' nedeniyle Hüseyinli Gişelerinden 110 kilometre hızla geçtiği anları sosyal medya hesabında 'Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz' başlığıyla paylaşan M.Ö. gözaltına alındı.

Aracıyla Hüseyinli Gişeleri'nden 110 kilometre hızla geçen sürücü M.Ö'nün bu anı cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyasından paylaşması üzerine İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Gözaltına alınan sürücü M.Ö'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısız araç kullanmak", "trafik kurallarına uymamak", "trafik akışını engellemek" ve "takip mesafesine uymamak" maddelerinden 6 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetine 4 ay süreyle el konulan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol tedbiri şartıyla serbest bırakıldı.



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