Şanlıurfa'da kan donduran olay: Eşini leğende boğarak öldürdü

Selçuklu Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Ahmet T. ile eşi Hediye T. arasında öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Çocukların uyuduğu sırada yaşanan tartışmada Ahmet T., oturma odasının kapısını kilitleyerek eşi Hediye T.’nin elini bağlayıp ardından içerisinde su bulunan plastik leğene başını sokarak boğdu.
Cansız bedenin başında bekledi
Ahmet T., eşinin ölmesinin ardından polisi arayarak durumu bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, Ahmet T.'yi öldürdüğü eşinin cansız bedeni başında buldu.
Gözaltına alınan ve sorgulamasında 2 yıldır eşiyle anlaşamayıp sık sık kavga ettiklerini söyleyen Ahmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden Hediye T. ise otopsisinin ardından gece geç saatlerde yakınları tarafından toprağa verildi.
Babaları tarafından annelerinin boğularak öldürülmesinin ardından 7 çocuğun Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınacağı belirtildi.