Şanlıurfa'daki kaçak tüketim elektrik şebekesine hasar veriyor

Dicle Elektrik, Şanlıurfa özelinde gündeme getirilen elektrik kesintileri konusuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kırsal kesimi ve tarımsal sulama alanlarında öngörülemeyen oranlarda kayıt dışı kaçak elektrik kullanımının olduğunu belirterek, bunun şebekenin sağlıklı çalışmasının önünde engel teşkil ettiğini vurguladı.

Arvas açıklamalarında Şanlıurfa’ya yönelik yatırım çalışmalarının zaman zaman engellendiğini de dile getirerek “2018 ile 2023 yılları arasında 1,49 Milyar TL tutarındaki 148 projemiz engellemeler yüzünden gerçekleşemedi.” dedi.

“Kasıtlı olarak elektriklerin kesilmesi” iddialarına cevap

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 6 ilinde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve çeşitli medya/sosyal medya organları aracılığıyla dile getirilen “kasıtlı olarak elektriklerin kesilmesi” iddialarına cevap veren şirket, özellikle kırsal kesimlerde ve tarım sulama alanlarında, öngörülmeyen oranlarda kayıt dışı kaçak elektrik kullanımının olduğunu, bunun da Şanlıurfa’daki şebekede önemli hasarlara yol açtığını aktardı.

"Kayıt dışı tüketim şebekelerimizi çökertiyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kaçak elektrik kullananların, faturasını ödeyen abonelere kıyasla çok daha fazla enerji tükettiğini ve bu durumun şebekelere zarar verdiğini vurguladı. Arvas, “Kayıt dışı kullanıma bağlı olarak her geçen gün enerji tüketiminin daha da artması hem şebekeye hem de milli ekonomiye ciddi zararlar veriyor. Faturasını düzenli ödeyen abonelere göre 9-10 kat daha fazla enerji tüketilmesine yol açan kaçak elektrik kullanımı, şebekelerimiz üzerinde aşırı yük oluşturarak arızalara neden oluyor. Bu sebepten dolayı kırsal alanlarında bulunan hatlarımızda, aşırı gerilim düşümüne yol açan arz dengesizlik sorunlarını gözlemliyoruz.” şeklinde konuştu.

"1,49 Milyar TL’lik altyapı yatırımımız engellendi"

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Şanlıurfa’ya iyileştirme ve geliştirmeler kapsamında ciddi bütçeler ayırdıklarını ancak bu yatırım bütçelerinin, çoğu zaman kaçak elektrik tüketenler tarafından engellendiğinin altını çizerken ise, “Şanlıurfa'daki altyapı iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımız yapılan müdahalelerle sıkça kesintilere uğradı. 2018 ile 2023 yılları arasında 1,49 Milyar TL tutarındaki 148 yatırım projemiz bu müdahale ve engellemeler yüzünden gerçekleşemedi. Ancak bununla birlikte Dicle Elektrik olarak toplam bakım bütçemizin yüzde 33'lük bir kısmını Şanlıurfa ilimize ayırdık ve mümkün olan tüm iyileştirmeleri yapmaya çalıştık.” dedi.

Engellemeler yeni yatırımların da önüne geçiyor

Engellenen yatırımlarla ilgili bilgi de veren Genel Müdür Arvas, ‘’Örneğin 28 milyon TL tutarındaki Akçakale F8 Büyüktaş enerji nakil hattı ve KÖK bina tesis yapımı 2020 yılından beri engellemeler sebebiyle yapılamıyor. Oysa bu proje ile Akçakale merkezi ile kırsal yerleşim ile tarımsal sulama tesislerini besleyecekti. Proje kapsamındaki 113 direkten 33’ü engellemeler yüzünden halen dikilemediğinden proje durmuş vaziyettedir. Yine 30 milyon maliyetli Eyyübiye ilçesi Kadıkendi ve Batıkent mahalleleri yeni kaynak fider ve dağıtım merkezi tesis yapımı var. 2023 yılında başlanan ve Devteşti bölgesindeki 30 bin abonenin yararlanacağı proje, dağıtım merkezi binası için belediyenin yer tahsisi yapmamasından dolayı hayata geçirilememektedir.” şeklinde konuştu.

"İhtiyaç duyulan yerlerde jeneratör desteği sunduk’"

Arvas Şanlıurfa’da devam eden yatırımlar nedeniyle zorunlu kesintiler yaparken elektrik enerjisine ihtiyaç duyulan noktalara gereken desteği sunduklarını da dile getirerek “Bu dönemde 163 adet jeneratörle 970 noktaya destek verdik. Bu desteklerden okullar, karakollar, borçsuz trafo kullanıcıları ve içme suyu kuyularından su çekenler yararlandı. Jeneratörlerde 725 bin litre yakıt kullandık. Bu gün için yakıt ve jeneratör maliyetimizin maliyeti 90 milyon TL'dir.” dedi

"Altyapıları yenilemeye devam ediyoruz"

Şanlıurfa’da engellemelere rağmen gerçekleştirdikleri şebeke dönüşüm çalışmalarına da değinen Arvas, “2023 yılı sonuna kadar gerçekleşen yatırımlar ile Şanlıurfa şehir merkezimizin %60’ı yenilendi ve kapasite artış gereksinimleri tamamlandı. Tüm ilçe merkezlerinde ise şebeke dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Harran, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçe merkezlerinde bu çalışmalarımızı tamamladık. Diğer ilçelerimizde ise dönüşüm yatırımlarımızın gerçekleşme oranı %75 seviyesinde. Bu yıl ve 2025 yılı için planlanan yatırımlarla, Şanlıurfa şehir merkezimizin geriye kalan şebekesinin tamamını yenilemeye ve kapasite artış gereksinimlerini karşılamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

İlçe bazında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vermeye devam eden Arvas, “Bu yıl içerisinde de devam eden yatırımlarla Siverek ilçe merkezinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl ise Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar ve Halfeti ilçe merkezlerinde devam eden çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

İki yıl için hedeflenen yatırım miktarı 8,563 milyar TL

Açıklamalarını sürdüren Arvas, “Bu yıl içerisinde şebeke yenileme, iyileştirme ve genişletme için 44, kırsal alanlar kapsamında 54, aydınlatma için 2 ve şebeke modernizasyon kapsamında ise 8 adet yeni projeyi tamamlamış olacağız. Toplam 108 adet proje için 3,983 milyar TL'lik bir kaynak ayırdık. Önümüzdeki yıl ise 4,580 milyar TL'lik bir yatırımı Şanlıurfa’mız için devreye almayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda iki yıl için hedeflediğimiz toplam yatırım miktarı ise 8,563 milyar TL.” ifadelerini kullandı.







