Saraçhane soruşturmasında 102 kişiye tahliye: Aralarında Berkay Gezgin de var

İBB soruşturması kapsamında Saraçhane'de eylemlere katılan 102 kişiye yönelik karar verildi. Berkay Gezgin'in de aralarında olduğu 102 genç tahliye edildi.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na seçim çalışmaları sırasında "Her şey çok güzel olacak" diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin'de tahliye edilenler arasında yer aldı.