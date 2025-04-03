Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu boykot soruşturması kapsamında gözaltına alındı

CHP'nin çağrısı sonrası, sosyal medyada yapılan boykot çağrılarındaki ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlatıldı. 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından başlatan soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i düzenlenen operasyonla yakalandı.