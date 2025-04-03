Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu boykot soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin yaptığı "boykot çağrısı"na ilişkin 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı
CHP'nin çağrısı sonrası, sosyal medyada yapılan boykot çağrılarındaki ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlatıldı. 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından başlatan soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan kişiler arasında "Şakir Paşa Ailesi" isimli diziyle tanınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da yer aldığı öğrenildi
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