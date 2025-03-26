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Saraçhane'de toplanan grup metro istasyonunda taşkınlık çıkardı: Eylemciler gözaltına alındı

Saraçhane'de toplanan grup metro istasyonunda taşkınlık çıkardı: Eylemciler gözaltına alındı

23:5626/03/2025, Çarşamba
DHA
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Saraçhane'de toplanan grup metro istasyonunda taşkınlık çıkardı: Eylemciler gözaltına alındı
Saraçhane'de toplanan grup metro istasyonunda taşkınlık çıkardı: Eylemciler gözaltına alındı

İstanbul Saraçhane parkı içerisinde toplanan kalabalık maskeli bir grup, İBB'nin iftar etkinliğinden sonra slogan atmaya başladı. Polis ekiplerinin uyarısı ile dağılan eylemciler, Vezneciler Metro istasyonunda taşkınlık çıkardı. Taşkınlık çıkaranlar arasından bazı göstericiler gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi sebebi ile Saraçhanede ‘Halk Sofrası' iftar etkinliği düzenledi. İftar sonrasında bir grup maskeli eylemci Saraçhane parkında gösteri düzenleyerek, slogan attı. Polis ekipleri göstericileri uyararak, dağılmalarını istedi. Kalabalık grup bir süre sonra Vezneciler Metro istasyonuna kadar sloganlar atarak yürüdü. Polis ekipleri grubun buradan da dağılmasını istediği sırada, bazı göstericiler metro istasyonunun yürüyen merdivenlerine vurarak taşkınlık çıkardı. Ekipler taşkınlık çıkaran grubun içerisinden bazı eylemcileri gözaltına aldı.




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#Saraçhane Meydanı
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