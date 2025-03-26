İslam düşmanı İlker Canikligil tutuklandı

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin X isimli sosyal medya platformunda yayımlanan, 2 erkeğin konuştuğu anlara ilişkin 2 dakika 34 saniyelik video içeriğine ve kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verildi.

Şüphelinin sosyal medya paylaşımıyla "toplumun bir kısmını, siyasi seçimlere katılan ve oy veren seçmene veya belli bir düşünceye sahip kesimini aşağılayarak hedef haline getirdiği" aktarılan yazıda, ayrıca bu kesimlere yönelik katliam yapılması gerektiğini beyan edip, suç işlenmesini tahrik ettiği belirtildi.