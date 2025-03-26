İslam düşmanı İlker Canikligil tutuklandı

Müslümanları 'yok etme' tehdidinde bulunan ve AK Parti seçmenine karşı 'order 66 (toplu katliam)' çağrısında bulunan İslam düşmanı İlker Canikligil gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil tutuklandı.
İki ayrı suçtan tutuklandı
Savcılıktaki işlemleri sona eren şüpheli, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Canikligil'in tutuklanmasına hükmetti.
Sevk yazısından
Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin X isimli sosyal medya platformunda yayımlanan, 2 erkeğin konuştuğu anlara ilişkin 2 dakika 34 saniyelik video içeriğine ve kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verildi.
Şüphelinin sosyal medya paylaşımıyla "toplumun bir kısmını, siyasi seçimlere katılan ve oy veren seçmene veya belli bir düşünceye sahip kesimini aşağılayarak hedef haline getirdiği" aktarılan yazıda, ayrıca bu kesimlere yönelik katliam yapılması gerektiğini beyan edip, suç işlenmesini tahrik ettiği belirtildi.
Yazıda, şüphelinin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, atılı suçların vasıf ve mahiyetiyle kanunda yazılı cezanın alt ve üst sınırları birlikte değerlendirildiğinde tutuklama nedeninin bulunduğu kaydedildi.