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Sarıgül İBB’ye talip

Uğur Duyan
04:00 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mustafa Sarıgül.

Mustafa Sarıgül.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için aday mısınız sorusuna 'evet' ya da 'hayır' karşılığını vermeyerek, "Can Erzincan'ın oyları benim için kıymetli. Ben onların oyuyla geleli bir ay oldu" dedi. TBMM'de gazetecilerle bir araya gelen Sarıgül, ‘değişim) çağrılarına karşı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajı verdi. Sarıgül, "Şu anda CHP'yi toparlayacak ve hemen yerel seçimlere hazırlayacak isim Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durmaya, omurgalı siyaset yapmaya devam edeceğim" yanıtını verdi.


CHP'li Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyip 'kafa buldum' diyen Abdüllatif Şener'e: Omurgasız zikzakçı
CHP'li Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyip 'kafa buldum' diyen Abdüllatif Şener'e: Omurgasız zikzakçı

CHP'li Abdüllatif Şener, seçimlerin iki turunda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyip partisinden istifa ettiğini söylemişti. Şener, partiden kendisine gelen tepkiler sonrası söylem değiştirerek, açıklamalarını 'kafa bulmak için' yaptığını ifade etmişti. Söz konusu açıklamayı TBMM'de değerlendiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Şener için oldukça sert ifadeler kullandı. Şener'i 'omurgasız' olarak niteleyen Sarıgül, "Omurganız yoksa, duruşunuz yoksa, bir kere ihanet ettiyseniz ömür boyu ihanet edersiniz. Zikzak yapan siyaset adamlarının ömrü çok kısa olur." ifadelerini kullandı.


#İBB
#Mustafa Sarıgül
#CHP
#Yerel seçim
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