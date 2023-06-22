Sarıgül İBB’ye talip

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için aday mısınız sorusuna 'evet' ya da 'hayır' karşılığını vermeyerek, "Can Erzincan'ın oyları benim için kıymetli. Ben onların oyuyla geleli bir ay oldu" dedi. TBMM'de gazetecilerle bir araya gelen Sarıgül, ‘değişim) çağrılarına karşı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajı verdi. Sarıgül, "Şu anda CHP'yi toparlayacak ve hemen yerel seçimlere hazırlayacak isim Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durmaya, omurgalı siyaset yapmaya devam edeceğim" yanıtını verdi.