​Sarıkamış için yürüdüler

Kars’ta yaklaşık 10 bin kişi Sarıkamış şehitlerini anmak için eksi 10 derecede yürüdü.

Kars’ta, Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci yılı etkinlikleri kapsamında yaklaşık 10 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile soğuk havada meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Binlerce vatandaş önceki gece Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Şiir ve müzik dinletisinin ardından ilahilerin okunduğu programda hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesine aldırmayan yaklaşık 10 bin kişi, tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden askerler de meşalelerle yürüyüşe katıldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile protokol ve vatandaşlar ellerinde meşalelerle yürüdü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kars’taki Evliya Camisi’nde şehitler için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı.

RUHUNUZ ŞAD OLSUN

Türkiye’nin farklı kentlerinden gelenler, 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne geldi. Katılımcılar yürüyüşün ardından şehitlikte hazırlanan “ruhunuz şad olsun” yazısını meşalelerle ateşledi. Yürüyüşe katılan Tülak Kulanoğlu de her yıl meşaleli yürüyüşe gelmek için gayret ettiğini anlatarak, programda bulunmaktan dolayı mutlu ve şehitleri yad ettiği için huzurlu olduğunu aktardı.

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Türkiye’nin farklı kentlerinden ngelenler ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik nyürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne geldi ve dualar etti.

Şehitlerimizin anısına...

Sarıkamış Harekatı’nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında kardan heykellerin açılışı yapıldı. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı.

Kasapoğlu, “Gençlik, Şüheda’nın izinde. Millet olarak güçlü bir medeniyetin evlatlarız. Bu medeniyeti ecdadımızdan aldığımız güçlü kodlarla yarınlara, geleceğe gençlerimiz ile birlikte taşımanın kararlılığındayız. Bu kutlu miras, hepimize olan bir emanet” dedi.

Kardan heykellerin açılışı yapıldı.

Bakanı Yanık da “Şehitlerimize, gazilerimize karşı olan borcumuzu ödemek için buradayız. Sarıkamış’ın ruhuna maneviyatına uygun bir şekilde onları anmaya, hatırlamaya, hiç unutmamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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GÜNDEM Sarıkamış Harekatı’nın 107. yılında şehitlerimiz minnetle yâd edildi: Tarihin en soğuk günü