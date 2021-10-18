Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı: Uyuşturucu kullanımına özendirdiği iddia ediliyor

Numan Kurtulmuş: Makamı ve mevkisi ne olursa olsun kimse Türkiye'nin şerefli memurlarını tehdit edemez

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Merkezi'ni ziyaretinde konuştu.



Kurtulmuş, 'Türkiye'nin en çok oy almış ikinci partisi, bu tavırlarıyla zaten ana muhalefet olma özelliğini de kaybediyor, başkanının hala parmak sallayarak memurları hizaya sokmaya çalışması anlaşılabilir değil. İşte '18 Ekim' diyorlardı, bugün geldi ama bir şey olmadı, olacağı da yok ama birileri Türkiye'yi olağanüstü şartlara itelemek için sufle veriyor olabilir. Hiç kimsenin makamı ve mevkisi ne olursa olsun Türkiye'nin şerefli memurlarını tehdit etme hakkı ve haddi olamaz.' dedi.



