Şarkılı türkülü madımak hasadı

Sivas’ta adına türküler dahi yazılan ve sağlığa birçok faydası olduğu bilinen madımak, baharın gelmesiyle Sivas’ın Hafik ilçesi Yeniköy’ünde yöresel kıyafetlerini giyen kadınlar tarafından şarkılı türkülü eğlenceler eşliğinde hasat edilmeye başlandı. Doğada kendiliğinden yetişen ve yabani otların arasından özenle seçilen Madımak, Sivaslı kadınların bin bir emeğiyle elle tek tek toplanıyor. Sivaslıların lezzetinden vazgeçemediği bu bitkinin faydası ise saymakla bitmiyor. Başta kan şekerinin dengelenmesi olmak üzere vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, grip, idrar sökücü özelliği ve ishal gibi birçok sağlık sorunlarına iyi geldiği düşünülüyor. Hafik Yeniköy sakinlerinden Keziban Koç, madımağı tek tek topladıklarını ifade ederek, “Şu an Madımak topluyoruz. Madımak zamanı geldi. Mayıs ayında toplanmaya başlar haziran ayının sonları-na doğru toplanması biter. Doğada kendiliğinden yetişi-yor. Topluyoruz, götürüp ayıklıyoruz. Kuruması için seriyoruz. Kışın da yemeğini yapıyoruz” dedi.