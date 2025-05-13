Satışa çıkardığı Tofaş araba aynı gün perte çıktı: Kaporasını bile almıştı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde seyreden bir hafif ticari araç sürücüsü, Mimar Sinan Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan Tofaş marka otomobilin üzerine çıktı. Meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Tofaş marka otomobil ise ağır hasar aldı.