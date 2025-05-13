Satışa çıkardığı Tofaş araba aynı gün perte çıktı: Kaporasını bile almıştı

Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki bir Tofaş'ın üzerine çıktı. Sürücüsünün kısa süre önce satışa çıkardığı Tofaş, kazada ağır hasar aldı.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde seyreden bir hafif ticari araç sürücüsü, Mimar Sinan Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan Tofaş marka otomobilin üzerine çıktı. Meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Tofaş marka otomobil ise ağır hasar aldı.
Tofaş sürücüsü, aracını satmak için kaparo aldığını ifade ederek hafif ticari araç sürücüsüne tepki gösterdi.
Tofaş'ın üzerine çıkan araç, vatandaşlar tarafından indirildi. Araçların çekiciyle otoparka çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.