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Satürn'ün halkaları kayboluyor

Satürn'ün halkaları kayboluyor

11:1227/03/2025, Perşembe
DHA
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Satürn'ün, bu hafta sonu alışılmış görüntüsünden çok farklı görüneceği belirtildi.

Bilim insanları, bu hafta sonu gece Satürn'ün alışılmış görüntüsünden farklı olacağını açıkladı. Satürn'ün halkalarının çıplak gözle ya da düşük güçlü teleskoplarla neredeyse hiç görünmeyeceği bildirildi. Uzmanlar, bu durumun gezegenlerin konumları nedeniyle oluşan optik bir yanılsama olduğunu belirtti.

Satürn'ün, yörüngesinde 26,73 derecelik bir eğime sahipken, Dünya'nın eğiminin ise 23,5 derece olduğunu aktaran bilim insanları, iki gezegenin Güneş'in etrafındaki hareketleri sırasında belirli bir hizaya geldiğinde, Satürn'ün halkalarının da neredeyse tamamen yatay bir konumda Dünya'ya dönük hale geldiğini söyledi. Böylece halkaların neredeyse görünmez olduğu kaydedildi.

Michigan Eyalet Üniversitesi Abrams Planetaryumu Direktörü Dr. Shannon Schmoll, “Satürn ve Dünya Güneş'in etrafında dönerken, zaman zaman Satürn'ün halkalarını tam kenarından göreceğimiz bir konumda oluruz. Halkalar son derece ince olduğu için bu açıdan bakıldığında onları görmek neredeyse imkansız hale gelir” dedi. Bu nadir gökyüzü olayının, mart ayının son haftasında en belirgin halini alacağı ve halkaların, nisan ayına kadar neredeyse tamamen kaybolmuş gibi görüneceği ifade edildi.






#Uzay
#Astronomi
#NASA

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