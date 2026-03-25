Savaş İsrail'in ama ceremesini dünya çekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in açtığı savaşın dünyaya etkileri olduğunu belirterek, “Son 25 gün şunu göstermiştir, savaş İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini dünya ödüyor. Savaş Netanyahu'nun ikbal savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor” dedi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü. Toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşa ilişkin net mesajlar verdi.

TUZAKLARA DÜŞMÜYORUZ

Küresel sistemde köklü değişiklikler yaşandığını, mücadele sahası olarak da bölgemizin seçildiğini vurgulayan Erdoğan, “Dünyanın bu yeni çatışma ve savaş konjonktürüne Türkiye olarak, iktidar olarak hamdolsun çok iyi hazırlandık” ifadelerini kullandı. Enerji arz güvenliğinden savunma sanayiine kadar bir çok alanda atılan adımları anımsatan Erdoğan, Türkiye’nin savaşa çekilmek istendiğini vurguladı. Erdoğan şöyle devam etti: “Tarihimizin hiçbir döneminde oyuna gelmedik. Bugün de birilerinin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmüyoruz. Tedbirli, temkinli ve soğukkanlı bir şekilde kardeşlik ve komşuluk hukukuna riayet ederek bu süreci yönetiyoruz. Ülkemizi, bu ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız.”

"Savaş uzadıkça maalesef başka komplikasyonlar da ortaya çıkıyor. Bilhassa, dünya enerji ticaretinin yüzde yirmisinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı’nın kapanması, küresel ekonomiyi ciddi bir türbülansa sokmuştur. 28 Şubat’tan bu yana brent petrolün varil fiyatı yüzde 40 artmıştır. Bunun üzerine kimi ülkeler, yakıt tüketimini düşürmek amacıyla depolara litre kısıtlaması getirmekten, okulların tatil edilmesine kadar bir dizi tedbiri devreye almıştır. Son 25 gün şunu göstermiştir, savaş İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini dünya ödüyor. Savaş Netanyahu'nun ikbal savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi insanlık adına derhal durdurulmalı, her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı tavır sergilemelidir."

DAHA FAZLA YIKIM OLMASIN

"Daha fazla yıkım olmadan, daha fazla kan dökülmeden, küresel ekonomide telafisi yıllar alacak tahribat oluşmadan bu anlamsız ve hukuksuz savaş bitmeli, diyalog kapısı açılmalı, sonuç alıcı müzakere sürecine süratle başlanmalıdır. İsrail'in uzlaşmaz, radikal tavrının diplomatik çözüm yollarını kundaklamasına müsaade edilmemelidir. Dünya barışı ve istikrarına önem veren hiçbir ülke bundan böyle İsrail'in haksız yere bölgemizde yaktığı ateşe odun taşımamalıdır. Türkiye tüm gücüyle barışın, adaletin, istikrarın tesisi için çalışmaya devam edecektir."





Provokatörler yolumuzdan döndüremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında ön plana çıkan diğer başlık ise Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajları oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı ile birlikte Nevruz Bayramı’nın da kutlandığını anımsatan Erdoğan, “Nevruz Anadolu, Kafkasya, Orta Asya, Ortadoğu'da kardeş halklar tarafından asırlardır bayram havasında kutlanıyor. Diyarbakır ve İstanbul'da olduğu gibi milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili gerekeni yapıyoruz. Bugünlerde stratejik önemi daha iyi anlaşılan Terörsüz Türkiye sürecimizi baltalamayı amaçlayan bu tarz tahrikler bizden gerekli cevabı alacaktır” dedi. Erdoğan şunları kaydetti: “Türkiye'yi bu yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de ağababaların gücü yetmeyecektir. 17 aydır büyük bir sağduyu ile yürüttüğümüz süreci inşallah menziline ulaştıracağız.Sevginin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltmeye devam edeceğiz.”





TOKAYEV’LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.



