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POLİTİKA

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yerli sanayi daha hızlı gelişecek

ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulama kararı almasına ilişkin soruları yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Biz kendi çevremizde bunun çarelerini buluruz. Yerli sanayinin gelişmesi devam edecek, belki daha hızlı gelişecek, bir anlamda uyarı olacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldığı TBMM'de basın mensuplarının, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulama kararına ilişkin sorusunu cevapladı.

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Demir, bu kararın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğine dikkat çekerek, "Bir müttefik ilişkisi var aramızda. NATO müttefikiyiz. Kendilerinin de belirttiği gibi; başka ortamlarda birçok alanda Türkiye ile işbirliği var; devam etmesini onlar da bekliyor, biz de bekliyoruz.

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Bu biraz kendi içinde kalması gereken bir olay. Bunun da bence ilişkileri çok etkilememesini bekliyoruz. Biz kendi çevremizde bunun çarelerini buluruz. Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, belki daha hızlı gelişecek, bir anlamda uyarı olacak" ifadelerini kullandı.

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