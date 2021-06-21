SBK’nın iadesi istendi

ABDULLAH SARİCA

Kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz Avusturya’da gözaltına alındı. MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde 132 milyon dolar karapara aklandığını tespit etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan Korkmaz’ın yurt dışında olduğu belirlendi. Interpol, hem Türkiye hem de ABD tarafından aranan Korkmaz için her iki ülkenin talebi üzerine kırmızı bülten çıkardı. Korkmaz, ABD’nin talebi üzerine önceki gece Avusturya’da gözaltına alındı. Bu gelişme üzerine Türkiye de Korkmaz için geçici tutuklama talebinde bulundu.

İŞLEMLER BAŞLADI

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Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesi için işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Ceyhun, “Söz konusu şahıs 19 Haziran günü Viyana’dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Akşama doğru Viyana’ya getirildi. Halihazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın (bugün) çıkması büyük bir ihtimal. Bizler de bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” dedi. Korkmaz’ın hangi ülkeye iade edileceği Avusturya’daki sürecin ardından netleşecek. Mahkeme, Korkmaz’la ilgili belgeleri inceleyip şartların oluştuğu kanaatine varırsa işlemlere başlanacak.

GÜNDEM Kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da gözaltına alındı