Seçil öğretmenin arkasındayız

Şırnak’ın İdil ilçesinde anaokulu öğretmenliği yapan Seçil Yıldız Gedikbey, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında öğrencileriyle birlikte yaptığı Türk bayraklı gösteriyi sosyal medya hesabından yayınlayınca terör örgütü destekçilerinin hedefi oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı, Seçil öğretmen için harekete geçti. Hedef gösterilen genç öğretmene izin verildi. Seçil öğretmenin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genç öğretmeni arayarak destek mesajı da verdi.
DAHA ÖNCE DE YAPTILAR
Seçil öğretmeni hedef alan PKK destekçisi olan haber ajansı bir süre önce de, öğrencilerine ay-yıldızlı tişört giydirdiği gerekçesiyle anaokulu öğretmeni Rukiye Kılıç'ı hedef göstermişti. Öldürülen terör örgütü PKK militanlarını 'kod isim' olarak kullanan terör destekçileri, öğretmenleri bu şekilde bir bir hedef alıyor.