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POLİTİKA

Seçil öğretmenin arkasındayız

Şırnak’ın İdil ilçesinde anaokulu öğretmenliği yapan Seçil Yıldız Gedikbey, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında öğrencileriyle birlikte yaptığı Türk bayraklı gösteriyi sosyal medya hesabından yayınlayınca terör örgütü destekçilerinin hedefi oldu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Seçil Yıldız Gedikbey
Seçil Yıldız Gedikbey

Milli Eğitim Bakanlığı, Seçil öğretmen için harekete geçti. Hedef gösterilen genç öğretmene izin verildi. Seçil öğretmenin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genç öğretmeni arayarak destek mesajı da verdi.

DAHA ÖNCE DE YAPTILAR

  • Seçil öğretmeni hedef alan PKK destekçisi olan haber ajansı bir süre önce de, öğrencilerine ay-yıldızlı tişört giydirdiği gerekçesiyle anaokulu öğretmeni Rukiye Kılıç'ı hedef göstermişti. Öldürülen terör örgütü PKK militanlarını 'kod isim' olarak kullanan terör destekçileri, öğretmenleri bu şekilde bir bir hedef alıyor.

PKK yandaşları Şırnak'ta görevli Seçil öğretmeni hedef aldı
OYNAT 01:02
PKK yandaşları Şırnak'ta görevli Seçil öğretmeni hedef aldı
Şırnak'ta öğretmenlik yapan Seçil Yıldız, 29 Ekim'de minik öğrencileriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde gösteri yaparken, terör örgütü PKK yandaşları Seçil öğretmenin Twitter'dan kişisel bilgilerini paylaşıp hedef göstermeye kalktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Seçil Öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirmek isterim. Ülkemizin herhangi bir coğrafyasında görev yapan her öğretmenimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin okullardaki temsilcisidir ve devletimizin koruması altındadır.' ifadelerini kullandı.


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