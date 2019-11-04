Seçil öğretmenin arkasındayız

PKK yandaşları Şırnak'ta görevli Seçil öğretmeni hedef aldı

Şırnak'ta öğretmenlik yapan Seçil Yıldız, 29 Ekim'de minik öğrencileriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde gösteri yaparken, terör örgütü PKK yandaşları Seçil öğretmenin Twitter'dan kişisel bilgilerini paylaşıp hedef göstermeye kalktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Seçil Öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirmek isterim. Ülkemizin herhangi bir coğrafyasında görev yapan her öğretmenimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin okullardaki temsilcisidir ve devletimizin koruması altındadır.' ifadelerini kullandı.