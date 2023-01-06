Seçim tarihi öne çekilebilir: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Haziran’da yapılacak seçimin öne çekilebileceğini ifade etti.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, kuruluşlarının 21,5 yılını ve iktidara gelişlerinin 20 yılını geride bıraktıkları şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğinde olduklarını belirtti.

BU İMTİHANI DA BAŞARIYLA GEÇMELİYİZ

AK Parti teşkilatlarına seslenen Erdoğan, “Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif ettiğimiz AK Parti'nin, bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin, buradaki heyetin sorumluluğundadır” diye konuştu.

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2023’E 11 MİLYON 241 BİN ÜYEYLE GİRDİK

AK Parti'nin, resmen kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar sadece girdiği her seçimi kazanmakla kalmadığının, milletin gönlündeki yerini de sürekli güçlendirdiğinin altını çizen Erdoğan, bu gücün en müşahhas tezahürlerinden birini AK Parti'nin üye sayısında görmenin mümkün olduğunu aktardı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuruluşumuzun ardından girdiğimiz ilk seçim yılı olan 2002'de üye sayımız 400 binler seviyesindeydi. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan kayıtlara göre, 2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdik. Bu eser hepinizin.”

ÜST ÜSTE KOYSANIZ DA YETİŞEMİYORLAR

Diğer partilerin üye sayılarına işaret eden Erdoğan, “Bunların hepsini üst üste koyun, sonra ikiyle çarpın, yetmedi üçle çarpın; yine de AK Parti'nin üye sayısına yetişemiyor. AK Parti'nin üye sayısı, artık ilk 100 yılını devirmek üzere olduğumuz Cumhuriyet tarihimiz boyunca bir siyasi partinin erişebildiği en yüksek üye rakamıdır” dedi.

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Kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz

Birçok meseleyi çözdüklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: “Biz bunları yaparken muhalefet ne ile uğraşıyor dersiniz? Bakınız aylardır 6 kişi bir masa etrafında toplanıp duruyor, konuşuyor, tartışıyor değil mi? Peki ortaya ülkenin hayrına, milletin hayrına, hadi hepsini geçtim masa etrafında oturanlardan herhangi birinin hayrına bir şey çıktı mı? Çıkmadı.”

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SEÇİM GELDİ ÇATTI

“Kavga, dövüş, kumpas, arkadan dolanma, önden kaçma, rol çalma her şey var, sadece vizyon yok, program yok, proje yok. Tabii bu arada aday da yok. Seçim tarihi geldi çattı. Biz hala sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. Milletimiz, önüne aday diye kim ve kimler çıkartılacak hala bilmiyor. Dikkat ederseniz çıkacak demiyorum, çıkartılacak diyorum. Çünkü masada kimsenin kendi kararı ve iradesiyle ortaya çıkma imkanı olmadığı, bir yerlerden alınacak işaretin beklendiği çok açık ve net bir şekilde anlaşılıyor. Dünyayı dört dolandılar ama herhalde işareti henüz alamadılar. Dolayısıyla güya adayı belirleyecek olan masanın etrafındakiler de henüz bunun kim olacağını bilmiyor.”

Senden sirk cambazı da olmaz

Muhalefet partilerinin temsilcilerinin, yapılamayacağını iddia ettiği bazı yatırım ve düzenlemelerin hayata geçirildiğini gösteren video izleten Erdoğan, “Bizim görevimiz, yalan değil bizim görevimiz, icraattır, dürüstlüktür ve yapılamayanları Allah’ın izniyle yapmaktır. Bunlarda yalan yenilir yutulur gibi değil. Bunlarla bu yolculukta biz evelallah öyle bir yarışa gireriz ki bizi yakalayamazlar. Bizler yapıyoruz, yaparız, onlar ya seyreder ya konuşur ya iftira atar” diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, şehir hastanelerinin bütçeye getireceğini iddia ettiği yükle ilgili eleştirilerine değinen Erdoğan, “Ülkemizi ne yaptık, adeta bir uçuşa kaldırdık. Sen anlamazsın bu işlerden, senden sirk cambazı da olmaz. Yalan üzerine yalan” dedi.

Suriye ve Esed mesajı: Liderler olarak bir araya geleceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye değinen Erdoğan, şu bilgileri paylaştı: “Etraflıca Rusya-Ukrayna Savaşı’nı ele aldık. Bunun yanında bölgede neler yapabileceğimizi konuştuk. Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdik. Suriye’deki gelişmeler. Rusya-Türkiye-Suriye olarak istihbarat, savunma bakanlarımızın Moskova’da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından inşallah dışişleri bakanlarımızı yine üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti, suhuleti sağlamak, bölgede barışı egemen kılmak.”

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HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti. Basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin gerçekleştiği AK Parti Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştukları konulardan bir tanesinin de seçimler olduğunu söyledi. Yapıcıoğlu, “Görüşmelerimiz sürecek. Netleşince, bir karar aşamasına gelince bunu paylaşacağız. Gizli saklı iş yapmayacağız” dedi.

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