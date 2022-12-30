Bakan Akar Moskova'daki görüşmeyle ilgili net mesaj verdi: Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine hiçbir şey yapmayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte, personelin yeni yılını kutladı. Bakan yardımcılarından subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş ve erlere kadar karargahtaki tüm personelin yeni yılını tek tek kutlayan Akar, daha sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, Moskova’da önceki gün Türkiye, Rusya ve Suriye arasında savunma bakanları ve istihbarat başkanlarıyla gerçekleştirilen üçlü toplantı hakkında şöyle konuştu: “Biz bölgemizde barış, huzur ve istikrarın temini ve sürdürülmesi için bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, bizim Türkiye’de ve Suriye’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranmalıdır.”

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