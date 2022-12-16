Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta soruları yanıtladı: 2023’te son kez aday olmam siyasetten çekilmem anlamına gelmez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Samsun'da vatandaşlara hitap ederken 2023 seçimlerini kastederek ‘son kez yetki’ istemesiyle ilgili “Tayyip Erdoğan'ın da siyasetten çekilmesi anlamına gelmez” dedi.

Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine diğer partilerin ne diyeceğine dair Erdoğan şunları söyledi: “Doğrusu olumlu gelişmeler bekliyorum. Yani olay 336 imzayla gitti ama Meclis’te başta İYİ Parti olmak üzere buraya destekler gelecek diye düşünüyorum. Eğer HDP'den destek gelirse buna da şaşmayın. Oradan da yeşil ışıklar yanıyor. Dolayısıyla CHP'den de gelecektir.”

AİLEYİ DIŞLAYACAK PARTİ YOK

“Kaldı ki bu Anayasa değişikliğinde sadece başörtüsü olayı yok. Aile olayı var. Aile olayı parlamentodaki bütün siyasi partileri ciddi manada ilgilendiriyor. Çünkü bizim için aile kutsalımızdır. Doğrusu ben parlamentoda, kutsalımız olan aileyi dışlayacak bir parti göremiyorum. Şu ana kadar arkadaşlarımızın yaptıkları görüşmelerde de olumlu istikamette beyanlar var. Temennim odur ki Meclis'te bu iş görüşme safhasına geldiğinde inşallah yanılmayız ve buradan olumlu neticeyi de alırız.”

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CUMHUR İTTİFAKI OLARAK ADAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023'te son kez destek istediği” yönündeki açıklamalarıyla ilgili şöyle konuştu: “Şu anda cumhurbaşkanı adayı olarak iki kez seçime girme, aday olma şansınız var. Üçüncü kez böyle bir şans yok. Dolayısıyla tabii AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık işin içinden çekilmesi anlamına gelmez ve Tayyip Erdoğan'ın da siyasetten çekilmesi anlamına gelmez. Öncelikle biz bu seçimde Cumhur İttifakı olarak adayız, şu anda çalışıyoruz.”

AYNI BAŞARILARI DEVAM ETTİRECEĞİZ

“Milletimizin teveccühünün olması halinde cumhurbaşkanı olarak görevimize inşallah devam edeceğiz. Parlamentoda da ciddi bir desteği milletimizden almamız halinde parlamentoda da güçlü bir görüntüyle inşallah bundan sonraki 5 seneyi de başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Gerek altyapı gerek üstyapıda bugüne kadar 20 yılda ne gibi başarılar ortaya koyduysak, bundan sonra da aynı başarıları inşallah devam ettireceğiz."

BEN PARTİMDEN AYRILIR MIYIM?

Erdoğan, “Siyaseti bırakmadığınız zaman neler yapacaksınız?” sorusuna, “AK Partiliyim. Ben bu partimden ayrılır mıyım? Ben kurmuşum bu partiyi. Bu arkadaşlarımı yalnız bırakmam mümkün mü? Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey AK Parti'yi söylüyor” cevabını verdi.

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Türkmen gazı için yeni hat

Türkmen gazının Türkiye üzerinden Batı’ya taşınmasıyla ilgili olarak Erdoğan “Yeni süreçte Rusya gazını Avrupa’ya satmada Putin’in eski rahatlığı yok. Şu anda Türkmenistan’ın böyle bir imkanı var. Ama Türkmenistan’ın da bu doğal gazını Avrupa’ya acaba direkt kendisinin satma şansı var mı, yok mu diye baktığımız zaman, bu konuda tabii Türkiye, Türkmen gazının Avrupa’ya satılabilmesi noktasında önemli bir hub” diye konuştu. Burada atılması gereken bir adımın olduğuna işaret eden Erdoğan, “Şu anda Hazar’a kıyıdaş olarak Türkmenistan’ın, Azerbaycan’la bu işi çözmesi konusu var. Şu anda görüşmeler devam ediyor” dedi.

PAYLAŞILMASI LAZIM

Erdoğan, şunları kaydetti: “Azerbaycan ve Türkmenistan bu adımı atarken bu işin mali boyutunu kim, ne kadar üstlenecek? Azerbaycan ve Türkmenistan’ın bu konuda bu işi paylaşmaları gerekiyor. Hatta bu konunun içinde Türkiye olarak biz de eğer yer alacaksak, bizim de bu konuda bir mali külfeti üstlenmemiz lazım. Yok, Avrupa Birliği de bu işin içinde yer alacaksa, Avrupa Birliği de ne kadarını üstlenecek?”

ENERJİ BAKANI’NA TALİMAT VERDİM

“Enerji Bakanımıza ‘Gerek Azerbaycan’daki muhatabınla gerek Türkmenistan’daki muhatabınla görüşmek suretiyle hiç gecikmeden bir ay içerisinde bu işi bir neticeye bağlayacaksınız’ diye talimat verdim. 2023’ün başında da Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Bey inşallah resmi ziyaretini bize yapacak. Orada da bu işin noktasını inşallah koyacağız.”

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ADIMLAR ATILSIN

TANAP’ın bütün hacmini doldurup 32 milyar metreküpe ulaştığını, TAP’ın ise 6 milyar metreküp konumunda bulunduğunu aktaran Erdoğan, “Şimdi arkadaşlarımız yeni bir hattın kurulup kurulmaması konusunda çalışmaları yapacaklar ki ona göre adımlar atılsın” diye konuştu.

Artık sabır bitti

Suriye sınırında 30 kilometrelik güvenli bölge vurgusunu yineleyen Erdoğan şu açıklamaları yaptı: “Bu güvenlik koridorunda biz her türlü adımı atarız. Suriye’de bir de koalisyon güçleri olayı var. Bu koalisyon güçlerinin içinde kim var? Başta Amerika var. Yanında Fransa’sı, Almanya’sı, İngiltere’si var. Ama hepsinden de öte Suriye’de bir defa terör örgütünün besleyicileri var. Şimdi bu terör örgütü en büyük destekleri nereden alıyor? Koalisyon güçlerinden alıyor. Nereden alıyor? Petrol kuyularından alıyor. Bu petrol kuyuları şu anda koalisyon güçlerinin de aynı zamanda güvencesinde. Nereye satıyorlar? Rejime satıyorlar. Kim satıyor? Terör örgütü satıyor. Biz tabii bugüne kadar hep sabrettik. Ama artık sabır bitti. Şimdi onların, o rafinerileri, petrol kuyuları vesaire, bunlara yönelik de her türlü adımı attık, atıyoruz. Bu da tabii terör örgütlerinin çok büyük bir şaşkınlığın içerisine girmesine neden oldu.”

Suriye ile üçlü görüşme

Suriye’ye Rusya ile ortak operasyon yapılıp yapılmayacağına dair soru üzerine Erdoğan, “Şu anda belki gündemde olmayan ama daha sonra gelişmelerle gündeme gelebilecek birçok başlık söz konusu. Ama dikkat ederseniz bir şeyi daha açıkladım. O da şu, biz, şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız” dedi.

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ULUSAL ÇIKARIMIZ BELİRLEYİCİ OLACAK

ABD eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, “ABD'nin Esed’le görüşmeye olumlu bakmadığı” yönünde bir açıklaması hatırlatılan Erdoğan, “Siz demek ki hala Cumhurbaşkanı'nızı tanıyamadınız. Ben, kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam. Ben, Mısır Cumhurbaşkanı'yla Katar'da bir görüşme yaptım. Kimseden izin almadım. Suriye konusunda atacağımız adımlarda belirleyici husus da ulusal çıkarlarımız olacaktır. Suriye'de güvenli bölgeden tutun, terör örgütüne karşı alacağımız tedbirler içerisinde bu da bizim atacağımız adımlardan bir tanesidir” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu’nun hayatı tamamen şov

CHP’nin çocuk istismarına dair tavrına değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu yavrunun hukukunu savunmak anlamında CHP’nin ciddi manada bir adım attığını mı düşünüyorsunuz? Bu CHP’ye şunu söylemek lazım; sen kızları dağa kaçırılan Diyarbakır Anneleri’ni bugüne kadar hiç savundun mu? PKK’nın parlamentodaki uzantılarıyla sen şu anda seçim hazırlığı yapıyorsun. Onlar altılı masada değil ama altılı masanın dışından sana zaten şu anda yön veriyorlar. Sen de onlarla beraber dirsek teması içerisindesin, zihinsel temas içerisindesin ve seçime de onlarla beraber hazırlanıyorsun. Onun bir defa bu şekil bir sabiyi savunma noktasındaki olayı istismardan başka bir şey değildir. Bu konuda samimi değildir, bu konuda dürüst değildir. Bunun Adalet Bakanlığı’nın kapısına giderek yaptığı tamamen şovdur. Hayatı şov. Önce sen şu dağa kaçırılmış yüzlerce kızın hesabını ver. Kılıçdaroğlu’nun bu konularda biraz insafı olsa önce kendi partisinin içerisindeki tacizlere, tecavüzlere, yolsuzluklara bir bakmasında fayda var. Şu anda kendi partisi kaynıyor, tacizlerle kaynıyor. Ama bakıyorsun bazıları şov yapıyorlar. Hatta kalkıyor belediye başkanı, işte bu vakfın uzantısı vakfa giderek, o vakfın kapatılması gibi şeylerle şov yapıyor. Öncelikle bir defa sen kendin ne yaptığının farkında mısın? Buna bir bak.”

Musk’la Twitter’ı konuşuruz

Twitter’ın Trump’a sansürünü deşifre eden Elon Musk’a, “kendisi ile ilgili bir engelleme olup olmadığının sorulması”na dair Erdoğan şunları söyledi: “Elon Musk’la oturur konuşuruz. En azından bir telefon görüşmesi yaparız. Uzayı konuştuğumuz gibi Twitter’ı da konuşuruz. Daha önceki Twitter yönetiminin siyasal alana yönelik müdahalelerine ilişkin gündeme gelen hususları yakından takip ediyoruz. Ama ben zaten sosyal medyaya pek olumlu bakmadığımı daha önce de ifade etmiştim. Biz siyasetteki ya da diplomasideki başarılarımızı sosyal medya sayesinde elde etmedik. Siyasetin er meydanı sosyal medya değildir. Siyaset doğrudan milletle, millet için yapılır. Milletinizle hasbi bir gönül bağınız varsa sizi ne Twitter ne başka bir güç engelleyebilir.”

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan’a ‘enerji’ merkezli ziyaret gerçekleştirdi: Türkmen gazını Batı'ya taşıyalım