14 Mayıs ağırlık kazandı: 18 Haziran seçimler için elverişsiz

AK Parti, resmi tarihi 18 Haziran olan 2023 seçiminin geriye çekilmesine dair hesaplar yapıyor. Seçim tarihi ve seçim hazırlıkları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) masaya yatırıldı. Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da MYK’da bu çerçevede bir sunum yaptı.

ÜÇ TARİH ÜZERİNDE DURULDU

Seçimin normal zamanı olan 18 Haziran tüm boyutlarıyla değerlendirildi. 18 Haziran’a alternatif olarak 30 Nisan, 16 Nisan ve 14 Mayıs tarihleri üzerinde duruldu. Söz konusu tarihler merceğe alınırken sınavlardan hac zamanına, bayramlardan tarım faaliyetlerine kadar birçok etken ile bunların sandığa katılıma oranına olumsuz etkisi üzerinde duruldu.

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TÜM SÜREÇLER DEĞERLENDİRİLDİ

Kurban Bayramı’nın, 27-30 Haziran tarihlerinde olduğu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 4 Haziran’da yapılacağı vurgulandı. Ramazan Bayramı’nın ise 20-23 Nisan tarihleri arasında kutlanacağı belirtildi. Haziran ayında ise üniversitelerin tatile girmeye başlayacağı hatırlatıldı. 18 Haziran’ın ise yazın başlangıcı olarak tarımsal üretimin en hareketli dönemi olduğu kaydedildi. Söz konusu konulara ilişkin tespitler yapıldıktan sonra seçime en uygun tarih olarak 14 Mayıs’ın ağırlık kazandığı belirtiliyor. İstişareler sonrasında 14 Mayıs’ta karar kılınması halinde teklif Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye götürülecek. Ortakların 14 Mayıs’a vize vermesi halinde Türkiye, 73 yıl sonra aynı tarihte tekrar sandığa gitmiş olacak. Bu çerçevede seçimin 14 Mayıs’a çekilmesinin sembolik anlamına da AK Parti’de dikkat çekiliyor.

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CHP’Yİ BİTİREN TARİH

Türkiye, 1946’da ilk kez çok partili seçimi yapmış ancak açık oy gizli tasnif nedeniyle Demokrat Parti’ye (DP) karşı CHP, iktidarını koruyabilmişti. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde DP, halktan aldığı büyük destekle CHP’nin 27 yıllık tek parti iktidarına son vermişti. Gizli oy, açık tasnif yönteminin ilk kez uygulandığı 1950 seçimleri, Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi olarak kabul edildi. Oyların yüzde 53,5’ini alan DP, 416 milletvekili çıkarırken, yüzde 39,9 oy alan CHP 69 milletvekili çıkarabilmişti.

Seçim çalışmaları başlayacak

AK Parti Genel Merkezi’nin seçim tarihinin 18 Haziran’dan önce bir tarihte olması halinde milletvekili adaylık süreci takvimini de en kısa sürede netleştirmesi bekleniyor. Yine önümüzdeki süreç içerisinde, aday komisyonlarının nasıl oluşacağı, seçim beyannamesi, kampanyanın ağı, kurumsal kimlik çalışması, seçim koordinasyon merkezlerinin açılması ve sandık güvenliği gibi konular da netlik kazanacak. Bu konuda seçim işleri, tanıtım medya, Ar-Ge ve teşkilat başkanlıkları kendi alanlarıyla ilgili çalışmalarını yürütüyor.

Sandık için iki yol

Türkiye iki yöntemle seçime gidebiliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, Cumhurbaşkanı tek başına seçim kararı alma hakkına sahip. Bunun yanı sıra Meclis de seçim kararı alabiliyor. Meclis’in seçim kararına en az 360 milletvekilinin kabul oyu vermesi gerekiyor.