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Seçimlerin 2. turunda 14 günlük süreç nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda üç aday da yeterli oy sayısına ulaşamamasıyla, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre olası ikinci tur 28 Mayıs’ta yapılacak.

14:07 . 15/05/2023 Pazartesi
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Cumhuriyetin 100. yılından itibaren 5 yıl boyunca görev yapacak 13. Cumhurbaşkanı seçimi nefes nefese geçti. Dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda üç aday da seçilmek için yeterli oy sayısı olan yüzde 50 artı 1 oya ulaşamadı. YSK’nın açıklamasına göre saat 02.25’e göre, Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.79 oy aldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre ikinci tur 28 Mayıs’ta yapılacak.


Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda üç aday da yeterli oy sayısına ulaşamazsa, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre ikinci tur 28 Mayıs’ta yapılacak. Buna göre Cumhur İttifakı’nın Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre bugün saat 17.00’de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek.

15 Mayıs itibarıyla ikinci tura kalan adaylar için propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi de aynı gün saat 17.00’de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak. 16 Mayıs’ta ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi ise saat 17.00’de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.


17 Mayıs’ta il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya yapılacak itiraz süresi 17.00’de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak. 18 Mayıs’ta İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. 19 Mayıs’ta YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek. 20 Mayıs’ta gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 24 Mayıs’ta yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

24 Mayıs itibarıyla adayların radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçim propaganda dönemi 27 Mayıs’ta saat 18.00’de sona erecek. İkinci turda oy verme günü 28 Mayıs olacak. 29 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi aynı gün 17.00’de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59’a kadar karara bağlanacak. 30 Mayıs’ta ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00’de sona erecek ve en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak. 31 Mayıs’ta il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılacak itiraz süresi sona erecek.


1 Haziran’da il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. Kesin seçim sonuçları YSK tarafından Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...


#Yüksek Seçim Kurulu
#AK Parti
#TBMM
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