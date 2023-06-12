Seçmeni suçlama kabahati kendinde ara

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Sırf oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşa parmak sallayamayacak. Milletimizi kimse makarnacı, kömürcü, cahil göbeğini kaşıyan adam diye tahkir edemeyecek” dedi. Erdoğan, şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek anısına AKM’de düzenlenen ‘Bir Şiir Bir Hayat / Sakarya Türküsü’ Dijital Sergi Açılışı”nda açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında ‘Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığı’nı kazandı.’ ifadelerine sert tepki gösteren Erdoğan, “Kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesaretini gösteremeyecek. Gazi Mustafa Kemal ‘Köylü, milletin efendisidir.’ demedi mi? Artık bunu yemezler. Geçti bu iş” şeklinde konuştu.

SİYASİ TÜKENMİŞLİĞİN DANİSKASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle: Üstada göre 1950 seçimleriyle birlikte millet başındaki CHP’yi atmıştı. Tam 73 yıl sonra 14 Mayıs’ta milletimiz başında CHP zihniyetini istemediğini çok net biçimde ortaya koymuştur. 28 Mayıs’ta da yarım kalan işi tamamlayarak CHP ideolojisini sandığa gömmüştür. Bir daha hiçbir güç CHP’yi o sandığın dibinden çıkaramayacaktır. Ne CHP Genel Başkanı’nın koltuğunu korumak için attığı iftiralar bunu değiştirebilir ne seçim yenilgisini perdelemek için söylediği yalanlar bunu perdeleyebilir. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa ‘500 liraya oylarını satıyorlar’ imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır.

KABAHATİ KENDİNDE ARA

Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil, psikolojinin konusudur. Bu zat artık psikolojik bir vakadır. Milletimiz de bunu sezdiği için gereğini yapmıştır. CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez. Bu millet terör örgütlerine oy vermez, vermeyecektir. Uğrunda ciddi bedeller ödediğimiz hak ve hürriyetlerimize kimsenin el süremeyeceği demokratik iklimi Türkiye’de tesis edeceğiz. Millî iradeyi tüm kurum ve kurullarıyla egemen kılacağız. İktidara giden yolun batı beklentilerinden terör örgütlerinin desteğinden değil milletin gönlünden geçtiğini herkese öğreteceğiz.

Erdoğan’ın takımı fark attı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçının ardından bir fotoğraf paylaştı. Bakan Aşık Bak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız.” Fotoğrafta Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. Karşılaşmada, Erdoğan’ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 50-22 mağlup etti.











