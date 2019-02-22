Seçmenle dalga geçiyorlar

Seçim için hazırlattığı afişin sol tarafına kendi fotoğrafını koyduran Erzen, sağ tarafına da CHP’li seçmene göz kırpmak için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını koydurdu. CHP ise logoları kestirdi.

CHP-HDP-İyi Parti ve son olarak Saadet Partisi’nin katıldığı Millet İttifakı aday belirleme sürecinde çuvalladı. Mersin’de Burhanettin Kocamaz skandalının benzeri İstanbul-Bakırköy’de de yaşandı. 2004 ve 2009’da CHP’den başkan seçilen, 2014’te aday gösterilmeyen Ateş Ünal Erzen, bu kez İYİ Parti’den aday oldu. Seçim için hazırlattığı afişin sol tarafına kendi fotoğrafını koyduran Erzen, sağ tarafına da CHP’li seçmene göz kırpmak için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını koydurdu. CHP ise Erzen’in kendi adayları olarak algılanmaması için bazı afişlerdeki CHP logolarını kestirdi.

Kocaeli Gebze’de de tuhaf bir durum yaşandı. İYİ Parti’den belediye başkan adayı olan Burcu Çetinkaya, partisi CHP’nin adayı Recep Dursun’u destekleme kararı alınca Saadet Partisi’ne geçti. İYİ Parti logosuyla afişler hazırlatıp kamuoyuyla paylaşan Çetinkaya, bu kez de SP logolarıyla boy göstermeye başladı. Kentteki kaos bununla da bitmedi. Dilovası’nda HDP’den başkan adaylığını duyuran Metin Dalgalı, sokak sokak dolaşarak kampanya yürüttü. Ancak HDP, SP ile ittifak yapınca geri çekildi. Dalgalı şimdi SP listesinden belediye meclis üyesi.

İYİ Parti’nin Bakırköy adayı Ateş Ünal Erzen, seçim afişlerine CHP logosu koydu. Gebze’de SP adayı Burcu Çetinkaya’nın İYİ Parti afişleri ise halen duvarlarda asılı.

GAZİANTEP DE KAFALAR İYİCE KARIŞTI

Belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde silahların çekildiği Gaziantep’te de durum farksız. Son 1 ay içerisinde 3 il başkanı değiştiren parti Şahinbey ilçesinde dikiş tutmadı. CHP’nin aday gösterdiği ilk isim olan Sezgin Sönmez sokakları afişlerle süsletip adaylıktan çekildiğini açıkladı. CHP ise yerine Nöfer Küllük’ün aday gösterileceği konuşuldu. Ancak Küllük ikna edilemeyince Yılmaz Çelik aday olarak bildirildi. Çelik çalışmaları başlamıştı ki CHP bir kez daha fikir değiştirerek Muhittin Sait Köse’yi aday gösterdi.

OYNAT 00:43 Erdoğan'dan CHP'ye logo tepkisi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde konuştu. Erdoğan, 'Ankara'da zillet ittifakının adayının resimleri var, ama altında CHP'nin logosu yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Niye, aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar. Çünkü benim milletim bölücü terör örgütünün desteklediği kişilere oy verir mi? İşte zillet ittifakına inşallah 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı yakışır' dedi.