Şehidin ikizi yürekleri dağladı

Şehidin cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Ay Yıldız Camii’ne götürüldü. Bu sırada annesi Dilek İrgi ve yakınları, şehit İrgi'nin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ikiz kız kardeşi İrem İrgi’nin, “Nihat, kardeşim, ikizim. Beni de al Nihat. Ben 28 yıl seninleydim. Annemin karnında bile birlikteydik. Beni de al. Ben seni böyle göndermedim” sözleri yürekleri dağladı.