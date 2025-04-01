Şehidin ikizi yürekleri dağladı

İspanya’da görev yaptığı TCG Kemal Reis gemisinde kalp krizi geçirerek şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi (29), Sivas’ta toprağa verildi. Törende ağıt yakan şehidin ikizi İrem İrgi, “Nihat, beni de al, ben seni böyle göndermedim” diyerek feryat etti.
Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda TCG Kemal Reis Gemisi’nde görev yapan Elektrik Astsbubay Kıdemli Başçavuş Nihat İrgi, İspanya açıklarında kalp krizi geçirerek şehit oldu. Şehit Astsubay İrgi’nin Türk bayrağına sarılı naaşı, dün uçakla memleketi Sivas’a getirildi.
HELALLİK ALINDI
Şehidin cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Ay Yıldız Camii’ne götürüldü. Bu sırada annesi Dilek İrgi ve yakınları, şehit İrgi'nin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ikiz kız kardeşi İrem İrgi’nin, “Nihat, kardeşim, ikizim. Beni de al Nihat. Ben 28 yıl seninleydim. Annemin karnında bile birlikteydik. Beni de al. Ben seni böyle göndermedim” sözleri yürekleri dağladı.
ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLDİ
Cenaze namazına şehidin aile efradının yanı sıra devlet erkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından askeri manga tarafından omuzlarda taşınan şehit İrgi'nin cenazesi top arabasına konuldu. Şehit İrgi, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.