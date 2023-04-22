Şehir hastanelerini durduracaklar!

Türkiye’nin yakaladığı büyüme ivmesi hayatın her alanına yansıdı. 1990’lardaki hastane kuyruklarının yerini alan modern sağlık hizmetlerinin vücut bulmuş hali olan şehir hastaneleri, yurdun dört bir yanında hizmete girdi. Türkiye genelinde 21 şehir hastanesi faaliyette. Kütahya, Gaziantep, İzmir, Aydın, Samsun, Trabzon, Antalya, Ordu, Denizli, Sakarya, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da 15 bin yatak kapasiteli 12 şehir hastanesinin yapımı sürüyor. 1 yılda 15 milyondan fazla kişinin tedavi edilip 1 milyondan fazla ameliyatın yapıldığı hastanelerin yatak kapasitesi 30 bini aştı. Yeni yapılacaklarla bu rakam 45 bine ulaşacak.

Masa kalkınmaya karşı

İcraat karşıtlığı, 6+1’li Masa’nın ortak politikası haline geldi. Masanın hükümet programı niteliği taşıyan Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde, planlanan şehir hastaneleri ile henüz yapılmayanların ihalelerinin durdurulması vaat ediliyor. Metinde “Planlanan şehir hastanelerinin, henüz yapılmayanlarının ihalelerini ivedilikle durduracak ve yeni şehir hastanesi yapmayacağız” deniliyor.

KILIÇDAROĞLU: İSRAF

Pandemiyle değeri daha iyi anlaşılan şehir hastanelerini “Bütçeye ağır yük getirecek” diye eleştiren 6’lı Masa ve HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dev yatırımlar için “israf” nitelendirmesinde bulunmuştu. 2021’de yaptığı bir açıklamada “Şehir hastaneleri ile bu ülkenin geleceğini ipotek altına aldınız” diyen CHP lideri, bir mülakatında ise şehir hastanelerini kamulaştıracaklarını söylemişti.

EKİBİ DE ONDAN FARKSIZ

Şehir hastaneleriyle ilgili benzer açıklamalar sadece Kılıçdaroğlu’ndan gelmedi. Pandemide hükümet sözcülerinin şehir hastanelerine ilişkin açıklamalarını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Hesap sormak en meşru hakkımız” dedi. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şehir hastaneleri için “Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği” nitelendirmesinde bulundu. CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal “Şehir hastaneleri halk sağlığına zararlı” derken, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ise ildeki hastanelerin büyük bölümünün şehir hastanesine taşınma kararını facia olarak tanımladı.

GATA’yı vatandaşa kapatma vaadi

Son 20 yılda yapılanlar ve ortadaki vizyon karşısında muhalefet yıkıcı tutumunu sağlıkta da gösteriyor. Türkiye’nin sağlık yükünü sırtlayan şehir hastanelerinin inşasını durdurmayı vaat eden 6+1’li Masa, GATA’yı yeniden vatandaşa kapatma yolunda. Yalnız askeri personelin ve yakınlarının muayene olabildiği GATA dahil askeri hastaneler, AK Parti iktidarında tüm vatandaşların kullanımına açıldı. Muhalefet ise GATA ve diğer askeri hastanelerin yeniden askeri personel ve yakınlarına hizmet verecek şekilde tahkim edilmesini vadediyor.







