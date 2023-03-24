Şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz

Kahramanmaraş’ta 17 bin 902 afet ve köy konutunun temeli atıldı. “Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “7 bin 353 konut ile 620 köy evinin temelini atıyoruz. Diğer illerle birlikte 18 bini buluyor. Zemin+3 ya da 4 katı geçmeyecek şekilde ihtiyaçları karşılayacak biçimde yapıyoruz. TOKİ, Emlak Konut'la 20 yılda 1 milyon 180 bin konutu ve 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesini yapmışsak, deprem, sel ve yangın afetlerinde ortaya çıkan hasarı nasıl kısa sürede telafi ettiysek bu depremin yaralarını da kısa sürede saracağız” dedi.

YILMADIK, ÇÖKMEDİK

“Kimi zaman tıpkı 6 Şubat depremleri gibi tabii felaketlerle sarsıldık, kimi zaman haçlı seferlerinden Moğol akınlarına, terör örgütlerinin ihanetlerine kadar doğrudan varlığımızı hedef alan saldırılara uğradık” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yılmadık, çökmedik, teslim olmadık. Tüm terör örgütlerinin başını ezerek sürdürdük. Sınırlara dayanan tacizlere harekatlarla cevap verdik. Burada işaret ettiği gibi inanç ve iradeyle şartların zorluğuna aldırmadan vatanımıza sahip çıktık. Deprem yıkıntılarının altında kaybettiğimiz canlar için döktüğümüz göz yaşlarını geleceğe sahip çıkmanın ahdine dönüştürüyoruz.”

ADIM ADIM TÜRKİYE YÜZYILINA

“Yıkılan her binamızı yeniden yaparak şehirlerimizi inşa ve ihya ederek adım adım Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Deprem felaketi karşısında da aynısını yapacağız. Onlara layık olmak için hep birlikte daha çok çalışacak, daha iyi mücadele edecek, daha büyük hedeflere ulaşacağız. 14 Mayıs'a da böyle hazırlanacağız.”

KARARLILIĞIMIZ SÜRECEK

“Dünyanın krizden krize sürüklendiği dönemde ancak bu şekilde ayakta kalabilir, hak ettiğimiz aydınlık geleceğe ulaşabiliriz. Deprem canımızı yakmış olabilir bu felaket mücadele azmimizi başarma irademizi Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme kararlılığını asla elimizden alamayacaktır. Siz birilerinin buralara gelip umutlarını söndürmeye çalışmasına, nifak tohumları ekmesine özellikle kesinlikle aldırmayın. Bu devlet deprem felaketinin yaralarını sarmaya da büyük güçlü Türkiye hedefini gerçekleştirmeye muktedirdir.”

Kandil’in kapısında nöbet tutuyorlar

qCumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan seçimler öncesinde siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların yaraları yeniden kanattığını bildiğini söyledi. Erdoğan, beraberindeki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’taki Karacasu Konteyner Kent’te şehit, gazi ve depremzede ailelerle iftar yaptı.

KARAMSARLIĞA KAPILMAYIN

İftar programında konuşan Erdoğan şunları söyledi: Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler, bu deprem felaketini yaşadığımız böyle bir dönemde bunlarla aynı masaya oturup, aynı masa etrafında hala ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini, inanıyorum 14 Mayıs’ta hep birlikte boşa çıkaracağız. Bu kabul edilemez görüntülerin ülke ve millet düşmanlarına nasıl cesaret verdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Birilerinin koltuk uğruna, üç günlük siyasi çıkarları uğruna, bölücü örgütün uzantılarının kapısında nöbet tutması, Kandil’in kapısında nöbet tutması veyahut da Edirne’nin kapısında nöbet tutması hiçbir zaman sizleri karamsarlığa sürüklemesin. Türkiye, devleti ve milletiyle tüm bu oyunları bozacak güce, kapasiteye ve iradeye sahiptir.

KİRLİ HESAPLARI BOZACAĞIZ

Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız, sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir. Terörü yenmekle kalmayacağız. Bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmatla boğanların, kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye’yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız.







