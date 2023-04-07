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Şehit aileleri dahil yüzlerce vatandaşı mağdur ettiler: CHP’li belediye TOKİ konutlarını davalarla engelledi

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 kentte büyük yıkıma yol açtı. Çok sayıda bina deprem sonucu yıkılırken TOKİ binalarının ise sağlam kaldığı görüldü. Depremde yıkılan binalar üzerinden siyaset yapmaya çalışan CHP'nin ise İzmir'de de TOKİ konutlarını davalarla engellediği ortaya çıktı. 2019 yılında TOKİ acil kentsel dönüşüm ilan ettiği bölgede kuralar çekildi ve aralarında şehit ailelerin de bulunduğu 750 kişi belirlendi. Ancak TOKİ tarafından yapılmak istenen konutlar, CHP’li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin açtığı davalar nedeniyle bitirilemeyen proje haline dönüştü.

18:45 . 7/04/2023 Cuma
IHA
TOKİ konutlarını engelleyen CHP'li belediye protesto edildi.

TOKİ konutlarını engelleyen CHP'li belediye protesto edildi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde TOKİ tarafından yapılmak istenen konutlar, CHP’li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin açtığı davalar nedeniyle bitirilemeyen proje haline dönüştü. Mağdur olan ve İzmir’den Ankara’ya gelen vatandaşlar, duruma CHP Genel Merkezi önünde tepki gösterdi.2019 yılında TOKİ acil kentsel dönüşüm ilan ettiği bölgede kuralar çekildi ve 750 kişi belirlendi. TOKİ tarafından yapılmak istenen konutlar, CHP’li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin açtığı davalar nedeniyle bitirilemeyen proje haline dönüştü. İzmir’den Ankara’ya gelen ve aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu mağdur vatandaşlar, duruma CHP Genel Merkezi önünde tepki gösterdi. Seslerini duyurmak için CHP Genel Merkezi önüne gelen vatandaşlar, "Bizleri deprem enkazında kalınca mı duyacaksınız" yazılı pankartlar astı.

"Yürütmeyi durdurma kararı aldığı için inşaat bir türlü başlamıyor”


Hak sahiplerinin arasında engelli, şehit ve gazi yakınlarının da olduğunu söyleyen mağdur Alişan İnal isimli vatandaş, “TOKİ’nin İzmir’in Karabağlar ilçesinde dar gelirli için yapacağı konutlarda hak sahibi olan 750 vatandaştan biriyim. Hak sahipleri arasında engelli, şehit ve gazi yakınlarımız var. 2019 yılında kuralarımız çekildi. TOKİ’nin deprem bölgesinde yapacağı yere Karabağ belediyesinin sürekli dava açtığını öğrendik. Bu dava açıldığı sürece mahkemede durumun selameti açısından yürütmeyi durdurma kararı alıyor. Yürütmeyi durdurma kararı aldığı için inşaat bir türlü başlamıyor” diye konuştu.Eğer davalar açılmamış olsa TOKİ’nin vatandaşlara vadettiği konutlarını 243 bin ile 300 bin lira arasında alma imkanlarının olacağını söyleyen İnal, şimdi evlerin yapılmasına başlansa bile peşinatı yatırma güçlerinin olmadığını belirtti. İnal, “İş şu an normal seviyede ilerleseydi TOKİ’nin bize vadettiği 243 bin ile 300 bin lira arasındaki evlerimize geçmiş olacaktık. Evlerimiz hazır olacaktı ama şu an ki şartlarda evlerimiz şu an başlasa bile milyonlar konuşuluyor. TOKİ yüzde 10’luk peşinatı ön koşul yapıyor. 1 milyonluk evin peşinatı 100 bin lira yapıyor. Hiçbir hak sahibinin 100 bin Türk lirası yok” ifadelerini kullandı.

“Hepimizin umutlarıyla oynandı”


Maddi ve manevi kayıplarının olduğuna vurgu yapan Alişan İnal, “Hepimizin umutlarıyla oynandı. Biz hepimiz ev hayaliyle yaşıyoruz 4 senedir evlerimize oturacağımız günleri bekliyoruz. Her seferinde bir mahkeme süreciyle karşı karşıya kalıyoruz. Evleneceklerimiz evlenemedi yuva kuracaklarımız yuva kuramadı. Arabasını satanlar oldu peşinat için hem maddi hem manevi mağduruz” dedi.Dar gelirli olduklarını ifade eden mağdurlar ucuz olduğu için depreme dayanıksız binalarda oturduklarını ifade eden İnal, “Şu an biz 750 kişi olarak ucuz olduğu için depreme dayanıksız binalarda oturmaktayız. Çünkü biz belirli bir gelir düzeyinin altında insanlarız. Depreme dayanıklı binalar bizim gelir düzeyimizi aştığı için mecburiyetten deprem bölgesinde açıkça mezarlarda oturmak zorundayız. Kiralar ucuz diye ölümü bekliyoruz” şeklinde konuştu. Grup pankartlarını açtıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.



#TOKİ
#konut
#deprem
#İzmir
#CHP
#CHP'li belediye
1 saat önce
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