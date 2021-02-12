Şehit annesinin koyunlarını çalanlar yakalandı

Ben halen yavrumda kaç kurşun vardı bilmiyorum, bilmek istemiyorum. Öyle bir şey konuşulurken ben başka tarafa kulak veriyorum. Tabii ki şehit oluşunu anlatacaklar, filmin önemli bölümü orası, ancak şurada kurşunlandı gibi ifadelere dayanamıyorum. Ama yapmayın da demek istemem. O konuda da bir talepte bulunmadım dedi.