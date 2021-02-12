Şehit annesinin koyunlarını çalanlar yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında, 2017 yılı Haziran ayında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan şehit oldu. Aydoğan'ın annesi Ayşe Uzan, şehit oğlunun acısının ardından ikiz doğan kuzularından birine, oğlu Ramazan'ın ismini verdi.
Yazlık Mahallesi'deki evinde sürekli 'Ramazan' isimli kuzu ile vakit geçiren Ayşe Uzan, çarşamba günü hayvanlara yemlerini ve suyunu verip, evine döndü. Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Uzan'ın evinin yanındaki ağıla gelen kimliği belirsiz kişiler, iple bağlı olan ağılın kapısını açıp, içeri girdi. Şüpheliler, 3 kuzu ve 10 koyunu çalmaya çalıştı. Bu sırada 2 kuzu ile 3 koyun şüphelilerin elinden kaçtı. 1 kuzu ve 7 koyunu geldikleri araca yükleyen şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
DHA
Kuzu ve 7 koyunu çalan 3 kişi, jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla yakalandı.
Sabah uyandığında ağıla giden Ayşe Uzan, hayvanlarının olmadığı görünce yakınlarıyla çevrede arama yaptı. Kaçan 3 koyun ve 2 kuzusunu bulan Uzan, daha sonra jandarmaya durumu bildirdi.
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Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında, 2017 yılı Haziran ayında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan şehit oldu. Aydoğan'ın annesi Ayşe Uzan, şehit oğlunun acısının ardından ikiz doğan kuzularından birine, oğlu Ramazan'ın ismini verdi.
Yazlık Mahallesi'deki evinde sürekli 'Ramazan' isimli kuzu ile vakit geçiren Ayşe Uzan, dün hayvanlara yemlerini ve suyunu verip, evine döndü.
Dün saat 03.00 sıralarında Uzan'ın evinin yanındaki ağıla gelen kimliği belirsiz kişiler, iple bağlı olan ağılın kapısını açıp, içeri girdi.
Şüpheliler, 3 kuzu ve 10 koyunu çalmaya çalıştı. Bu sırada 2 kuzu ile 3 koyun şüphelilerin elinden kaçtı. 1 kuzu ve 7 koyunu geldikleri araca yükleyen şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
Sabah uyandığında ağıla giden Ayşe Uzan, hayvanlarının olmadığı görünce yakınlarıyla çevrede arama yaptı. Kaçan 3 koyun ve 2 kuzusunu bulan Uzan, daha sonra jandarmaya durumu bildirdi. Gelen jandarma ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.
Hırsızlık anı, Uzan'ın komşusunun güvenlik kamerası görüntüsüne anbean yansıdı.
'ŞEHİT OĞLUMUN ADINI KOYDUM' <br> <br> Oğlunun acısını dindirmek için koyun yetiştirdiğini ve doğan ikiz kuzulardan birine oğlunun ismini verdiğini belirten Uzan, olay anını şöyle anlattı: O gün akşam yem ve sularını verip, eve gittim. Gece saat 03.00 sıralarında, koyunlardan biri doğum yapacaktı. Ağıla gelmeyi düşündüm; ama kararlıktı korktum ve yattım. İyi ki de gelmemişim, yoksa beni öldürebilirlerdi...
Saban uyanıp yem ve su vermeye geldiğimde, ağılın ipinin kesilmiş olduğunu fark ettim. Ardından çevrede aradım, bulamayınca ağabeyime haber verdim. Onunla birlikte çevrede aradık. Bulamadık. Jandarma haber verdik. Sonra koyunlardan 3 ve 2'si bulundu. Komşuların güvenlik kamerasında koyunların çalındığın tespit edildi.
'BENDEN NE İSTEDİNİZ?' <br> <br> Uzan, hayvanlarının en kısa sürede bulunmasını istediğini belirterek, Koyunları acımı dindirmek ve vakit geçirmek için besliyordum. İkiz kuzulardan birine 'Ramazan' adını koymuştum. 'Ramazan gel diyordum' geliyordu. Benden ne istediniz? Daha önce hırsızlık olmamıştı. İnşallah en kısa sürede bulunur. Ben bir şehit ailesiyim. Önce düşmanımı bulsunlar. Sonra koyunlarımı getirsinler. 1 kilometre götürdükten sonra araca yüklemişler dedi.
'BANA GELSELERDİ 'PARAMIZ YOK' DİYE ŞEHİT OĞLUMUN MAAŞINI VERİRDİM' <br> <br> Şehit oğlunun adını verdiği kuzunun bir an önce bulunmasını isteyen Uzan, Sürekli oğlumun resmine bakıp ağlamayayım diye, ikiz doğan kuzulardan birine oğlumun ismini koymuştum. Bana gelselerdi, 'Anne harçlığımız yok' diye ben onlara koyunlardan birisini verirdim veya oğlumun şehit maaşını alıyordum. Onu verirdim. Ben o kuzuyla zaman geçiriyordum diye konuştu.
Jandarma, şehit annesi Ayşe Uzan'ın kuzu ve koyunlarının bulunması için çalışmasını sürdürüyor.
Şehit oğlunun ismini verdiği kuzusu çalınan anne İsteselerdi maaşımı verirdim
Şehit oğlunun ismini verdiği kuzusu çalınan anne İsteselerdi maaşımı verirdim
Şehit oğlunun ismini verdiği kuzusu çalınan anne İsteselerdi maaşımı verirdim
Şehit oğlunun ismini verdiği kuzusu çalınan anne İsteselerdi maaşımı verirdim
Şehit oğlunun ismini verdiği kuzusu çalınan anne: İsteselerdi oğlumun şehit maaşını verirdim
Konya'nın Ereğli ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın annesi Ayşe Uzan'ın, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyunu, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, jandarma şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Oğlunun ismini verdiği kuzunun bulunmasını isteyen Uzan, "Sürekli oğlumun resmine bakıp ağlamayayım diye, ikiz doğan kuzulardan birine oğlumun ismini verdim. Benden ne istediniz? Bana gelselerdi, 'Anne harçlığımız yok' diye ben onlara oğlumun şehit maaşını verirdim. Ben o kuzuyla zaman geçiriyordum" dedi.
Şehit annesi Uzan, çalınan kuzuya, acılarını dindirmek için şehit oğlu Ramazan'ın adını verdiğini belirterek, çalışan kuzunun bir an önce bulunmasını istedi.
Çalışma başlatan jandarma, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin Serkan İ., kardeşi Furkan İ. ve arkadaşı Serdal G. olduğunu belirledi. Serkan İ. ve Serdal G.'nin cezaevinden arkadaş olduklarını belirleyen jandarma, 3 kişiyi Ereğli'de yakaladı. Koyunları taşıdıkları araç, Halkapınar ilçesinde ele geçirdi. 3 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarma, şehidin adını taşıyan kuzu ve koyunların bulunması için çalışmaları sürdürüyor.
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Maçka’da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatı, TRT tarafından çekimlerine başlanan sinema filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' ismiyle beyaz perdeye taşınacak film, bu yıl vizyona girecek.
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, filmi izlemeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Filmde Eren'in hayatının baştan sona aktarılacağını kaydeden Ayşe Bülbül, Yazın yayladaydık. Eren'in filmi için gelen yönetmenler oldu. Bize, 'Şehit Eren'e bir film yapsak, unutulmasa kabul eder misiniz?' diye sordular. Yavrumun filmi olduktan sonra biz ölsek bile o unutulmaz. Filmin çıkmasını annesi olarak sabırsızlıkla bekliyorum...
Benim oğlumun hayatında neler oldu, nasıl yaşadı, filmde onu canlandıracaklar. Yapımcılara başımdan geçenleri anlattım. Yavrularımın çektiklerini, ayaklarındaki kara lastiklerini anlattım. Bunlar filmde geçerken hüzünlenmem çünkü yaşanmış bir hayat. Film güzel olacak ama izleyince hüzünleneceğim. Eren'in hayatı tekrar önümden gelip geçecek. Ama yine de filmi kurgulayanlardan, düşünenlerden, herkesten Allah razı olsun. Filmi bekliyorum, izleyeceğim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.
'EREN'İN FİLMİNİN YAPILACAĞINI ÖĞRENİNCE GURUR DUYDUM' <br> <br> Yaşadıklarının filmde yer alacak olmasından gurur duyduklarını ifade eden Ayşe Bülbül, Filmi yapacak olanlar yavrularımı nasıl büyüttüğümü anlattıklarımdan yola çıkarak aktaracaklar. Yaşadıklarımız filmde yer alacağı için bu beni duygulandırır, bundan gurur duyarım. Eren’in filminin yapılacağını duyduğumuzda çok duygulandık ve gururlandık...
. Şimdi filmin çıkışını, izleyeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum. Yaşadığımız yokluklar, sıkıntılar yaşadık ama eşim ve çocuklarım yanımdaydı. Filmde yine o günlere dönmüş olacağım ama üzülmeyeceğim. Ben bu hayatı yaşadım. O hayat bana gurur verirdi, izleyince yine gurur verecek diye konuştu.
'ŞURADA KURŞUNLANDI GİBİ İFADELERE DAYANAMIYORUM' <br> <br> Filmde Eren'in hayatının baştan sona kadar ele alınmasını istediklerini kaydeden Ayşe Bülbül, Yapımcılardan, 'Madem bu filmi yapacaksınız, Eren’in hayatını baştan sona kadar ele alın' diye rica ettik. Eren'in filminde buradaki vuruluşu, şehit oluşu, şurada şöyle vuruldu, bu kadar kurşun girdi bunlara dayanamıyorum...
Ben halen yavrumda kaç kurşun vardı bilmiyorum, bilmek istemiyorum. Öyle bir şey konuşulurken ben başka tarafa kulak veriyorum. Tabii ki şehit oluşunu anlatacaklar, filmin önemli bölümü orası, ancak şurada kurşunlandı gibi ifadelere dayanamıyorum. Ama yapmayın da demek istemem. O konuda da bir talepte bulunmadım dedi.
Eren Bülbül'ün annesi, şehit oğlunun filmini bekliyor
Eren Bülbül'ün annesi, şehit oğlunun filmini bekliyor
Eren Bülbül'ün annesi şehit oğlunun filmini bekliyor
Trabzon'un Maçka ilçesinde, 4 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatı, çekimlerine başlanan filmle beyaz perdeye taşınıyor. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Vizyona girecek filmi izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
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İçişleri Bakan Soylu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Temmuz 2019'da PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda yaralanan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş’ın, Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'nde oturan ailesine yeni bir ev yapılması için talimat verdi. Bakan Soylu, şehit babası Kenan Altuntaş'ı telefonla arayarak konu ile bizzat ilgilendiğini, evin yeniden yapılacağını ifade etti. Türkiye'nin yüreğini sızlatan şehit ailesinin oturduğu evin bulunduğu alana, İçişleri Bakanlığı'nın desteği ile iki katlı bir ev inşa edildi. Yapımı 3 ayda tamamlanan ev, aileye teslim edildi.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit ailelerinin ve gazilerin baş tacı olduğunu belirterek İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun destekleriyle verdiğimiz sözü tutarak, şehit ailemizin evinin yapımını 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak, aileye teslim ettik. Hayırlı olsun. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Devlet olarak her daim onların yanındayız. Bu vesileyle şehidimizi de rahmet ve dua ile anıyorum dedi.
Şehit Salih Altuntaş’ın babası Kenan Altuntaş da, devletin kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyerek, “Bazı kesimler, ülkede kaos çıkartmaya çalışıyor. Dertleri kaos ama bu devletin ne kadar güçlü olduğunu hazmedemiyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bey beni aradı. 'Kenan bey, biz evinizi 3 ay içerisinde bitireceğiz, eğer bu ev bugüne kadar yapılmadıysa bu bizim ayıbımız' dedi. Bende, 'Sayın bakanım yaparsanız da, yapmazsanız da sağ olun' dedim. Evin ölçümleri yapıldı. Talimat sonrası Valimiz Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler ve Aybastı Kaymakamımız Muhammet Şükrü Pekpak, inşaatın bitimi için bizle beraber mücadele etti. Evin bitmesi için gece gündüz mücadele ettiler. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Hepsinden Allah razı olsun. Talimatlar sonrasında ev 3 ay içerisinde bitirdik. Bizde 20 gün sonra eve taşınmayı planlıyoruz diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla şehit babasının evi 3 ayda yenilendi
Hakkari Şemdinli'de geçen yıl PKK'lı teröristlerin askeri araca yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş'ın Ordu'nun Aybastı ilçesinde oturan ailesine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yeni bir ev inşa edildi. Şehit Salih Altuntaş'ın babası Kenan Altuntaş, yetkililere teşekkür ederek, ''Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Hepsinden Allah razı olsun. Talimatlar sonrasında ev 3 ay içerisinde bitirildi'' dedi.