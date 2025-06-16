Şehit babaları evlatlarına koştu

Evlatlarını şehit veren babalar, Babalar Günü'nü Edirnekapı Şehitliği'nde buruk geçirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler evlatlarının mezarlarını ziyaret etti.
Şehit yakınları dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu, çocuklarının mezarlarını temizledi. Şehit Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşçı'nın babası Müslim Taşçı, “Oğlumuz 2011 yılında bir helikopter kazasında 5 Üsteğmen arkadaşıyla beraber şehit oldular. Normalde babalar gününde evlatlar babalara gelirdi. Şimdi tam tersi oluyor, biz evladımızı ziyarete geliyoruz” dedi.
ONUNLA HELALLEŞİYORUZ
Şehit babası, “Onunla halleşiyoruz. Onlar unutulmuyor, evlat neticede. Biz anne baba olarak böyle hiçbir yakınımızı kaybetmeden evladımızı kaybettik. Bunu da televizyondan öğrendik. Bu bizi çok sarstı; ama dinimizin bize verdiği bir inanç da var. Herkes ölümü tadacak” diye konuştu. Hakkâri’de 20 yaşında şehit olan Ercan Doğrukartal'ın babası Coşkun Doğrukartal ise, “Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Başka ne diyebiliriz. Oğlum Ercan gelemedi bana. Ben baba olarak 2 saattir buradayım. Babalar günü için oğlumun yanına gideceğim diye uyuyamadım” ifadelerini kullandı.
Oğluyla okuyor
- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Uşak Üniversitesinde aynı bölümde eğitim gören baba Mustafa Bayrak ve Asperger sendromlu oğlu Egemen Bayrak'ın eğitim yolculuğunu konu alan videolu paylaşımla Babalar Günü'nü kutladı. Özvar, şunları kaydetti: “Emekli mühendis Mustafa Bey Aspergerli oğlu Egemen'e daha iyi destek olabilmek için üniversite sınavına girip, oğluyla aynı bölümü kazandı ve onun sadece babası değil okul arkadaşı da oldu. Yaşadığı şehri bırakıp Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Planlama Bölümü'nü oğluyla okumaya başlayan Mustafa Bey için çok şey yazmaya gerek yok.”