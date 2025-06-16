Şehit babaları evlatlarına koştu

Şehit babası, “Onunla halleşiyoruz. Onlar unutulmuyor, evlat neticede. Biz anne baba olarak böyle hiçbir yakınımızı kaybetmeden evladımızı kaybettik. Bunu da televizyondan öğrendik. Bu bizi çok sarstı; ama dinimizin bize verdiği bir inanç da var. Herkes ölümü tadacak” diye konuştu. Hakkâri’de 20 yaşında şehit olan Ercan Doğrukartal'ın babası Coşkun Doğrukartal ise, “Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Başka ne diyebiliriz. Oğlum Ercan gelemedi bana. Ben baba olarak 2 saattir buradayım. Babalar günü için oğlumun yanına gideceğim diye uyuyamadım” ifadelerini kullandı.