Şehit çocuklarına 690 lira burs

Babaları maden faciasında şehit olan çocukların eğitimlerini Milli Eğitim Bakanlığı üstlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önceki gün yaptığı açıklamada “41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitimini üstlenmiş bulunuyoruz. O yavrularımızın tüm eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz karşılayacağız. Burslar vereceğiz, tüm okul, kırtasiye, masraflarını biz karşılayacağız. Onları yalnız bırakmayacağız” demişti. Bu kapsamda maden şehitlerinin çocuklarına her ay 690 lira burs verilecek. Çocuklara birer tablet ve bilgisayarla kırtasiye malzemesi yardımı da yapılacak.

GÜNDEM Acımız büyük