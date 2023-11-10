Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'na tüm okurlarımız ve takipçilerimizi davet ediyoruz

Yeni Şafak gazetesi olarak 15 Temmuz darbe girişiminde yüzlerce vatandaşımız gibi bayrağımız, vatanımız, demokrasimiz ve evlatlarımız için şehit olan, yakın çalışma arkadaşımız, gazetemiz foto muhabirlerinden Şehit Mustafa Cambaz adına Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması düzenliyoruz.

11 Kasım Cumartesi günü Büyük Çamlıca Camii'nde 17.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’ne tüm okurlarımız ve takipçilerimiz davetli. Şehidimizi anacağımız bu özel günde sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz ödüllü fotoğraf yarışmasında, foto muhabirlerinin objektiflerinden yıla damgasını vuran haber fotoğrafları, kültürel ve tarihî fotoğraflar, drone ile çekilmiş fotoğraflar ve cep telefonu ile serbest çekim fotoğraflar yarışacak.

Bu yıl ayrıca “Hikâyeyi Tamamla” temasıyla özel bir kategorimiz olacak. Şehidimizin müze olarak çekip kitaplaştırdığı Ayasofya’yı, cami olarak çeken fotoğrafçılar arasında bir yarışma düzenlenecek ve seçilecek en iyi Ayasofya Camii fotoğrafına özel ödül verilecek.