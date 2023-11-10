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Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'na tüm okurlarımız ve takipçilerimizi davet ediyoruz

15 Temmuz darbe girişiminde yüzlerce vatandaşımız gibi şehit olan, yakın çalışma arkadaşımız, gazetemiz foto muhabirlerinden Şehit Mustafa Cambaz adına 11 Kasım Cumartesi günü Büyük Çamlıca Camii'nde Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması düzenliyoruz. 17.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek programa tüm okurlarımız ve takipçilerimizi davet ediyor; şehidimizi anacağımız bu özel günde sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

Semih Bozkuş
22:53 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 22:56 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması

Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması

Yeni Şafak gazetesi olarak 15 Temmuz darbe girişiminde yüzlerce vatandaşımız gibi bayrağımız, vatanımız, demokrasimiz ve evlatlarımız için şehit olan, yakın çalışma arkadaşımız, gazetemiz foto muhabirlerinden Şehit Mustafa Cambaz adına Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması düzenliyoruz.

11 Kasım Cumartesi günü Büyük Çamlıca Camii'nde 17.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’ne tüm okurlarımız ve takipçilerimiz davetli. Şehidimizi anacağımız bu özel günde sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz ödüllü fotoğraf yarışmasında, foto muhabirlerinin objektiflerinden yıla damgasını vuran haber fotoğrafları, kültürel ve tarihî fotoğraflar, drone ile çekilmiş fotoğraflar ve cep telefonu ile serbest çekim fotoğraflar yarışacak.

Bu yıl ayrıca “Hikâyeyi Tamamla” temasıyla özel bir kategorimiz olacak. Şehidimizin müze olarak çekip kitaplaştırdığı Ayasofya’yı, cami olarak çeken fotoğrafçılar arasında bir yarışma düzenlenecek ve seçilecek en iyi Ayasofya Camii fotoğrafına özel ödül verilecek.

Yarışmada 4 kategoride 12, özel ödül konseptinde 1 kişi olmak üzere toplam 13 kişiye ödül verilecek.

#Mustafa Cambaz
#Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması
#Yeni Şafak
#15 Temmuz
11 dakika önce
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