Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti yerine getirildi: Uganda'da su kuyuları açıldı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un vasiyeti şehit olmadan 3 gün önce kaydedilen bir video ile ortaya çıkmıştı. Şehit Astsubay Horoz çekilen videosunda, "Eğer ben şehit olursam, bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden" sözleriyle vasiyetini dile getirmişti. Şehidimizin vasiyeti olan su kuyusu Kamerun'da açıldı.