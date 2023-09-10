Şehit ve gazi ailelerinden TSK'ya iftira atan CHP’li Tanrıkulu’na tepki: PKK'nın basın sözcülüğünü yapıyor

TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na şehit ve gazi aileleri dernekleri tepki gösterdi.
Terörist cenazelerindeki fotoğrafları ile tanınan ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yakın ilişki içinde bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden aşağı attığını iddia ederek alçak iftiralarda bulundu.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlar Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, yaptığı ortak basın açıklamasında, Tanrıkulu’na, sert tepki gösterdi.
'Derhal vekilliği düşürülmeli'
Açıklama şöyle sürdürüldü: