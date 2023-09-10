Şehit ve gazi ailelerinden TSK'ya iftira atan CHP’li Tanrıkulu’na tepki: PKK'nın basın sözcülüğünü yapıyor

"Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye Cumhuriyeti devletini her mecrada aşağılamaya, halkı kin ve nefrete teşvik eden, terörist cenazelerine katılan, İHA, SİHA’lardan rahatsız olan, öldürülen teröristlere sahip çıkan, 40 yılda binlerce sivil-asker şehit vermiş olmamıza rağmen, PKK’ya terör örgütü diyemeyen ve HDP-PKK’nın adeta basın sözcüğünü yapan sözde CHP’nin milletvekilidir. Sırtını YPG’ye dayayanlarla kol kola girenlerin, TSK’nın kimyasal silah kullandığını iddia eden ve hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan fezleke açılanın, Türkiye Cumhuriyeti devleti için güzel işler yapması beklenemez"