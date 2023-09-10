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Şehit ve gazi ailelerinden TSK'ya iftira atan CHP’li Tanrıkulu’na tepki: PKK'nın basın sözcülüğünü yapıyor

Şehit ve gazi aileleri dernekleri başkanları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi. Tanrıkulu'nun HDP-PKK'nın basın sözcülüğünü yaptığını belirten şehit ve gazi dernekleri başkanları, "Gözbebeğimiz olan TSK’ya alçakça iftira atan bu sözde vekilin gerekli cezayı alıp, derhal vekilliği düşürülmelidir." açıklamasında bulundu.

Elif Karahan
09:47 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na şehit ve gazi aileleri dernekleri tepki gösterdi.

TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na şehit ve gazi aileleri dernekleri tepki gösterdi.

Terörist cenazelerindeki fotoğrafları ile tanınan ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yakın ilişki içinde bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden aşağı attığını iddia ederek alçak iftiralarda bulundu.


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlar Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, yaptığı ortak basın açıklamasında, Tanrıkulu’na, sert tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlar Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir
Şehit ve gazi dernekleri başkanları açıklamalarında
"Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye Cumhuriyeti devletini her mecrada aşağılamaya, halkı kin ve nefrete teşvik eden, terörist cenazelerine katılan, İHA, SİHA’lardan rahatsız olan, öldürülen teröristlere sahip çıkan, 40 yılda binlerce sivil-asker şehit vermiş olmamıza rağmen, PKK’ya terör örgütü diyemeyen ve HDP-PKK’nın adeta basın sözcüğünü yapan sözde CHP’nin milletvekilidir. Sırtını YPG’ye dayayanlarla kol kola girenlerin, TSK’nın kimyasal silah kullandığını iddia eden ve hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan fezleke açılanın, Türkiye Cumhuriyeti devleti için güzel işler yapması beklenemez"
ifadelerine yer verdi.

'Derhal vekilliği düşürülmeli'

Açıklama şöyle sürdürüldü:

"Gözbebeğimiz olan TSK’ya alçakça iftira atan bu sözde vekilin gerekli cezayı alıp, derhal vekilliği düşürülmelidir. Bebek katili PKK terör örgütünün yardakçısı Sezgin Tanrıkulu yine haddini aşmış durumda. Diyarbakır halkına ve seçmeni başta olmak üzere 85 milyona ihanet eden sözde vekil, yıllardır devlet ve millete saygısızlık yapmaktadır"

TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım
TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım

Terörist cenazelerinde boy gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önceki gün katıldığı yayında bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını ve köyleri bombaladığını öne süren Tanrıkulu'nun bu sözleri, büyük tepki çekti. CHP'li Tanrıkulu, skandal sözlerine gelen tepkiler üzerine bir paylaşım yaparak tehditler savurdu. Tanrıkulu, "Dünkü açıklamalarımdan sonra bazı dijital platformlarda hakkımda ağır eleştirinin ötesine varan açıklamalar yapan, yazan herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım. Günü geldiğinde aman 'Özür dilerim, ben yanlış yaptım, affedin' vb sözlerle lütfen karşıma gelmeyin." dedi.



#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#TSK
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