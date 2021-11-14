CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu’nun aileyi ziyaret ettiği sırada 15 Temmuz gazisi olan bir grup, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’la ilgili açıklama yapmadığı gerekçesiyle Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Daha önce yaptığı açıklamada Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesini 'provokasyon' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepkinin başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım” dedi.

OYNAT 00:31 Şehit yakınına 'provokatör' diyen Kılıçdaroğlu gazilerin eleştirisine yanıt verdi: Türkkan'a tepki gösterdik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a sessiz kaldığı için gaziler tarafından eleştirildi. Türkkan'ın yaşadığı olayı 'provokasyon' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, 'Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur.' dedi.

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GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu 'Lütfü Türkkan' suskunluğunu bozdu: Bu bir provokasyon

15 Temmuz gazileri, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının üzerine CHP’nin 15 Temmuz gazilerinin yargılanması için önerge verdiğinin altını çizerek, "CHP iktidarında bu vatan evlatları hangi pozisyonda olacak?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu ise, "Hiç endişe etmeyin. Bu tür olaylara, provokasyonlara da inanmayın. Bu kardeşiniz, kim şehitse, kim gaziyse onun yanındadır. Şehitler ve gaziler arasındaki ayrımcılığa karşıdır” diye konuştu.

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Bu sırada bir başka 15 Temmuz gazisi vatandaş, 'Bizi asacaklar herhalde' diyerek tepki gösterdi.

OYNAT 01:36 15 Temmuz gazilerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: İktidara gelirseniz bizi asacaksınız herhalde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde kılıçla canice öldürülen Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretine gitti.



Burada 15 Temmuz gazileriyle konuşan Kılıçdaroğlu tepkilere maruz kaldı. Gazilerden bir vatandaş, 'O gece iktidarda siz olsaydınız biz o meydana çıplak ellerimizle iner, bu vatanı kurtarmak için, milli irademize sahip çıkmak için canımızı yine ortaya koyardık. Bizler 15 Temmuz gazilerini partiler üstü görmeyen zihniyete kızıyoruz.' ifadelerini kullandı



CHP'li milletvekillerinin imzasıyla 15 Temmuz'da meydana inen insanlar için soru önergesi verildiğine değinen 15 Temmuz gazisi, 'Yaralanan insanlar mahkemelere verildi. Bu karar Anayasa Mahkemesinden döndü. Sonra da Kanun Hükmünde Kararname ile bizlere “yargılanamaz' diye bir yazı çıktı. Bu vatan evlatları, iktidar olursanız sizin hükümetinizde hangi pozisyonda olacak?' sorusunu yöneltti. Bu sırada bir başka 15 Temmuz gazisi vatandaş, 'Bizi asacaklar herhalde' diyerek tepki gösterdi.

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