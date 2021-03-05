Şehitler için ilk tören Elazığ'da

Kurmay Albay Şentürk Aydınyer. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara’da yaşayan Aydınyer’in 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi.

Korgeneral Osman Erbaş. Cuntacılarla büyük mücadele vermiş, FETÖ'cü hain için vur emri çıkarmıştı. 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katil sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. SİHA üretimine destek verdi.

Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek. Şehidin Afyonkarahisar'daki evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu, bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz. Kahramanmaraşlı şehidin bir yıl önce evlendiği ve bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Vatan size minnettar: Türkiye, Bitlis şehitlerine ağlıyor

Türkiye, Bitlis'ten gelen kara haberle acıya boğuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 12 askeri taşıyan helikopter kalkıştan yarım saat sonra düştü. Erbaş ve 11 askerimiz şehit olurken 2 asker yaralandı. Kahraman askerler yoğun kar yağışı ve sise rağmen birlikleri denetlemek için havalanmıştı. Bingöl'den 13.55'te kalkan Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Helikopter kötü hava koşulları nedeniyle Şentepe'de 2 bin 200 metre rakımdayken düştü. Pilotun son anda fark ettiği bir tepeye çarpmamak için manevra yaparken kontrolü kaybettiği tahmin ediliyor.