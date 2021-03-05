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POLİTİKA

Şehitler için ilk tören Elazığ'da

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi. Şehitlerin naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
11 şehit Elazığ’dan törenle uğurlandı.
11 şehit Elazığ’dan törenle uğurlandı.

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askeri personelin naaşı, askeri törenin yapılacağı Elazığ Havalimanı'na getirildi.

İHA
Havalimanında düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşlarının devlet töreni için Ankara’ya gönderileceği bildirildi.
  • Şehitlerin naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek. Cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

Helikopter kazasında kaybettiğimiz şehit askerlerimiz.

Vatan size minnettar: Türkiye, Bitlis şehitlerine ağlıyor
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Bitlis'te düşen helikopterde bulunan kahramanların şehadet haberi evlerine ulaştı. Şehit yakınlarıyla birlikte, 83 milyonun yüreğine ateş düştü.
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Ast. Kd. Üst Çavuş Ömer Umulu. Kayseri, Pınarbaşı İlçesi Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu.
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Ast. Kd. Başçavuş Mehmet Demir. Kahramanmaraşlı, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz. Kahramanmaraşlı şehidin bir yıl önce evlendiği ve bir çocuğu olduğu öğrenildi.
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Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek. Şehidin Afyonkarahisar'daki evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu, bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.
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Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal. Şehidin evli ve biri 40 günlük 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Korgeneral Osman Erbaş. Cuntacılarla büyük mücadele vermiş, FETÖ'cü hain için vur emri çıkarmıştı. 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katil sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. SİHA üretimine destek verdi.
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Kurmay Albay Şentürk Aydınyer. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara’da yaşayan Aydınyer’in 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi.
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Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş. Şehidin Trabzon’un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu.
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Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül. Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesinin evine ateş gibi düştü. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.
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Uzman Çavuş Tolga Demirci. Kayseri, Pınarbaşı İlçesi Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu.
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Yüzbaşı Salih Sarıoğlu.Şehidin Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.
Vatan size minnettar: Türkiye, Bitlis şehitlerine ağlıyor
Türkiye, Bitlis'ten gelen kara haberle acıya boğuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 12 askeri taşıyan helikopter kalkıştan yarım saat sonra düştü. Erbaş ve 11 askerimiz şehit olurken 2 asker yaralandı. Kahraman askerler yoğun kar yağışı ve sise rağmen birlikleri denetlemek için havalanmıştı. Bingöl'den 13.55'te kalkan Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Helikopter kötü hava koşulları nedeniyle Şentepe'de 2 bin 200 metre rakımdayken düştü. Pilotun son anda fark ettiği bir tepeye çarpmamak için manevra yaparken kontrolü kaybettiği tahmin ediliyor.

Şehitler kendi memleketlerinde defnedilecek

Helikopter kazasında şehit düşen askerler için Ankara'da da bir tören düzenlenecek.

İHA
Havalimanında düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşlarının devlet töreni için Ankara’ya gönderileceği bildirildi.

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Yozgat'a, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Kahramanmaraş'a, Albay Şentürk Aydınyer, Kars'a, Binbaşı Alptekin Köprülü, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu memleketi Samsun'a, Yüzbaşı Ender Uzunçakmak, memleketi Ordu'ya uğurlanacak.

İHA
Havalimanında düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşlarının devlet töreni için Ankara’ya gönderileceği bildirildi.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Kahramanmaraş'a, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Umulu, Kırıkkale'ye, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül, Amasya'ya, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Trabzon'a, Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Afyonkarahisar'a, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Afyonkarahisar'a, Uzman Çavuş Tolga Demirci de Kayseri'ye uğurlanacak.

DHA
Havalimanında düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşlarının devlet töreni için Ankara’ya gönderileceği bildirildi.

Bakan Akar ve kuvvet komutanları Elazığ'da
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Bakan Akar ve kuvvet komutanları Elazığ'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetler Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazası nedeniyle bölgede incelemede bulunmak üzere Elazığ'a geldi.Elazığ Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, 8'inci Kolordu Komutanlığı'na geçti.

Ne olmuştu?

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini bildirmişti.

Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu. Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürülmüştü.

Helikopter kazasında şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ’a getirildi
FOTOĞRAF 16
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Bingöl’den dün öğle saatlerinde kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düşmüştü.
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Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın de aralarında olduğu 11 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralanmıştı.
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Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken şehitlerin naaşı ise tamamlanan işlemlerin ardından sabaha karşı Elazığ’a getirildi.
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Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Morguna kaldırılan şehitlerin gün içerisinde tören düzenlenerek memleketlerine gönderileceğini bildirildi.
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Helikopter kazasında şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ’a getirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ'a getirildi. Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Morguna kaldırılan şehitlerin gün içerisinde tören düzenlenerek memleketlerine gönderileceğini bildirildi.

Helikopter kazasında şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ’a getirildi
GÜNDEM
Helikopter kazasında şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ’a getirildi
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