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İSTANBUL

Şehitlere değil katile anıt yaptı

“Kıbrıs Anıtı” diyerek Cengiz Topel gibi şehit ve milli mücadele kahramanlarının değil yüzlerce Türkü katlettiği için lanetle anılan 3. Makarios’un heykelini diken Ekrem İmamoğlu’na büyük tepki var. Trabzonlular aslen Trabzonlu olan şehit Topel’i Edirnekapı’daki kabri başında anıp İmamoğlu’nu protesto edecek.

Fatih Özer Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Adaylığı süresince Türkiye düşmanı ne kadar Batılı yayın organı varsa röportaj verip ülkesini şikâyet eden CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanlığı döneminde de Türkiye’ye karşı şavaşan katillerin yanında yer aldı. Beylikdüzü’nde sözde Kıbrıs Anıtı yapan İmamoğlu, anıta Rumların şehit ettiği pilotumuz Cengiz Topel gibi kahramanlar yerine Türk katili 3. Makarios’un heykelini dikti. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, vatandaşların tepki gösterip parçaladığı heykeli yeniden dikti.

KATİLİN HEYKELİNİ DİKTİ

3. Makarios

Trabzon doğumlu olmasını ön plana çıkararak Karadenizlilerin oyunu almaya çalışan CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düştü. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde skandal bir karara imza attı. 2017 yılında Yaşam Vadisi’ne sözde Kıbrıs için bir anıt yapan İmamoğlu, 1963 yılında tarihe “Kanlı Noel Olayları” olarak geçen olayları başlatan Türk düşmanı Rum Başpiskopos 3. Makarios’un heykelini dikti.

GEREĞİNİ VATANDAŞ YAPTI

VATANDAŞ PARÇALADI

İmamoğlu tepkilere rağmen en az 200 Türk’ün vahşice katledilmesini azmettiren 3. Makarios’un heykelini kaldırmayı reddetti. Pervasızlığa isyan eden Beylikdüzü halkı ise parkta gösteriler düzenledi. İmamoğlu yine geri adım atmayınca, vatandaşlar heykeli parçaladı. Ancak İmamoğlu, katili bir kez daha sahiplendi. Heykeli restore ettiren İmamoğlu yeniden açılış yaptı. Katil 3. Makarios’un heykeli hâlâ Beylikdüzü ilçesindeki Yaşam Vadisi’nde yerinde duruyor.

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İMAMOĞLU YENİDEN YAPTI

TRABZONLULAR TEPKİLİ

Doğum yerini ön plana çıkararak Karadenizlilerin oyuna talip olan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ‘Makarios’ aşkına en sert tepkiyi Trabzonlu hemşehrileri gösterdi. 8 Ağustos 1964 tarihinde Rumlar tarafından şehit edilen Trabzon kökenli bir ailenin ferdi olan Cengiz Topel dururken, katil Makarios’un heykelinin dikilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Trabzonlular, önümüzdeki günlerde eylem düzenleyecek. Trabzonlular Cengiz Topel’in İstanbul Edirnekapı’daki Hava Şehitliği’nde bulunan kabri başında hem şehidi anacak, hem de CHP’nin adayı İmamoğlu’nu protesto edecek.

Katil Makarios’un heykelini dikip Trabzon kökenli şehit Cengiz Topel’i görmezden gelen Ekrem İmamoğlu’na tepki Karadenizlilerden geldi. Trabzonlular, şehidin Edirnekapı’daki kabri başında İmamoğlu’nu protesto edecek.
  • Topel canice öldürülmüştü
  • Cengiz Topel
  • İzmit doğumlu olsa da Trabzon kökenli bir ailenin çocuğu olan Cengiz Topel, askeri pilotluk eğitimlerinin ardından 1957 yılında Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda göreve başlamıştı. 1961 yılında Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü’ne atanan Topel, 1963 yılında yüzbaşılığa terfi etmişti. 1964’te Türk Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, uçağı Rum uçaksavarlar tarafından vurulunca paraşütle atladı ve esir düştü. Rumlar tarafından hastanede öldüğü belirtilen Topel’in naaşı iade edildi. Topel, Türk Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki ilk Şehit pilotu oldu. BM’li yetkililer huzurunda Topel’in cesedi inceleyen Eşref Düşenkalkar, ifadesinde işkence vahşetini tüm çıplaklığı ile ortaya koymuştu: “Sol gözü tahrip edilmiş ve her iki kolunun pazusu matkapla delinmişti. Edep yerleri ezilmiş, kafatasının sol tarafına bir beton çivisi çakılmıştı. Sol ayağı da kırılmıştı. Bunlar yetmezmiş gibi, boğazından göbeğine kadar göğsü yarılmış ve çuval diker gibi yeniden dikilmişti. İç organlarını çalmışlardı, akciğeri ve kalbi noksandı….”

O vahşet unutulmayacak

Rumlar Binbaşı Dr. Nihat İlhan’ın evini basıp eşi Mürüvvet Hanım ve 3 çocuğunu katletti. Cesetler küvette bulundu.

CHP adayının heykelini diktiği Rum Cumhurbaşkanı ve Başpiskopos tam bir katil. 1963 yılında Rumların Türklere yönelik başlattığı katliamın emrini veren isim. Tarihe “Kanlı Noel Olayları” olarak geçen saldırılarda 400’e yakın Türk, kadın, çocuk demeden vahşice katledildi. Yüzlerce Türk’ün de yaralandığı saldırıların ardından 103 Türk köyü boşaltıldı. Katliamın sembolü Lefkoşa’nın Kumsal bölgesinde yaşanan bir vahşet oldu. Mahalleye saldıran Rum çeteleri Kıbrıs Türk Alayı’nda görev yapan Binbaşı Dr. Nihat İlhan’ın evini basarak eşi Mürüvvet Hanım ve 3 çocuğunu katletti. Yardıma gelen Türk birlikleri Rumların katlettiği ailenin cansız bedenlerini bir kadın banyo küvetinde bulmuştu.

CHP'li belediye Türk düşmanı başpiskopos Makarios'un heykelini dikti
GÜNDEM
CHP'li belediye Türk düşmanı başpiskopos Makarios'un heykelini dikti
Şehitlere değil katile anıt yaptı

Şehitlere değil katile anıt yaptı

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